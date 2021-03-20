شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة سيدة مسنة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد قسم العزل الطبي في مستشفى العريش العام حالة وفاة جديدة لسيدة مسنة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد حالات الوفاة بشمال سيناء إلى 115 حالة منذ بداية جائحة كورونا .

وقال الدكتور طارق شوكة مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة خلال عمليات الغُسل والتكفين، وذلك بمعرفة إدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية بالعريش، بجانب دفن الحالة المتوفاة في مقابر مدينة العريش، بحضور عدد قليل من أفراد أسرتها.

من جانبه، قال الدكتور حاسم حمدي مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، إن حالة الوفاة لسيدة مسنة من مدينة العريش، وتوفيت داخل قسم العزل في مستشفى العريش العام متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.