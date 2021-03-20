شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 7 حالات تعدٍّ على الأراضي الزراعية في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات إزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وخاصة الأراضي المجاورة للمناطق السكنية حفاظاً على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة.

وفي هذا الإطار شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوحماد حملات مكبرة أسفرت جهودها عن إزالة 4 حالات تعدٍّ على الأراضي الزراعية، بنطاق الوحدتين المحليتين بالقطاوية والصوة على مساحة 2439 مترًا تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالزنكلون، بإزالة حالتي تعدٍّ على مساحة 200 متر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بشبرا النخلة والإدارة الهندسية بالوحدة، بفك شدة خشبية لسقف الدور الثالث «علوى» لمنزل مخالف بعزبة البرانى على مساحة 70 مترًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.