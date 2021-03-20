شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري مناعة تقدم نصائح مهمة لتجنب الإصابة بكورونا في رمضان (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتريا والمناعة والتغذية ورئيس قسم البكتريا بجامعة القاهرة، نصائح مهمة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا في رمضان، لافتة إلى أن الثوم والبصل بها مضادات أكسدة كثيرة.

وأضافت عبدالوهاب، خلال لقائها ببرنامج «صباح الورد» المذاع على فضائية TeN، اليوم السبت، أن طبق السلطة ملء بالفيتامينات، مشيرًا إلى أن فيتامين د من أهم الفيتامينات التي نحصل عليه من الشمس.

وأوضحت أن شهر رمضان الهدف منه العبادة والتقرب من الله، مشددة على منع التجمعات العائلية خلال الشهر الكريم منعًا لانتشار فيروس كورونا.

وأشارت استشاري البكتريا والمناعة، إلى أن التواجد في الأماكن المفتوحة أفضل من الأماكن المغلقة، معقبة: «أرجوكم عايزين أماكن مفتوحة على قد ما نقدر لمنع انتشار الكورونا».