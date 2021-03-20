شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة القبطية ‏تفتتح المقر الإداري لمؤسسة الفلك بطنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية رئيس مجلس أمناء مؤسسة الفلك الخيرية، المقر الإداري المؤسسة الكائن بمدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم السبت، تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لمتلازمة داون الذي يوافق 21 مارس من كل عام.

تم تأسيس مؤسسة الفلك الخيرية وإشهارها تحت رقم 2194 بتاريخ 6 ديسمبر 2020، بغرض إدارة مشروع الفلك الذي يعد أول مشروع نموذجي عالمي في مصر والشرق الأوسط لخدمة أبطال متلازمة داون، من خلال توفير كافة برامج التأهيل والرعاية المتكاملة، وتحقيق اندماجهم مع المجتمع بشكل طبيعي.

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‏ وقال الأنبا بولا إن برنامج الافتتاح يتضمن زيارة مقر مشروع الفلك الكائن بقرية حصة أكوا بمحافظة الغربية والاطلاع على مستويات الإنجاز في المشروع، مشيراً إلى أنه تم الانتها من أكثر من 90% من المرحلة الأولى للمشروع، والانتهاء كذلك من 20% من مرحلته الثانية، وأنه يتم العمل بشكل سريع ومنتظم لافتتاح المشروع أمام المستفيدين من خدماته الرائدة قبل نهاية عام 2021.

ويخدم مشروع «الفلك» 5 فئات رئيسية تضم في المرحلة الأولى؛ عدد 150 من ذوي القدرات الذهنية الخاصة بأعمار أكبر من 18 عاماً مقيمين إقامة فندقية متكاملة بالمشروع لتلقي التأهيل والتدريب والعلاج المتكامل، وعدد 150 آخرين في الفئة العمرية 4: 18 عاماً مترددين بشكل دائم على المشروع لتلقي الخدمات المختلفة، بالإضافة إلى أسر أبنائنا ذوي القدرات الذهنية الخاصة حيث يتم تأهيلهم وتدريبهم للتعامل المثالي مع أبنائهم وتعظيم نتائج التأهيل والتدريب والتعليم الذين يتلقونه في المشروع.