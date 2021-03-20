شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يهنئ الأطباء بمناسبة اليوم العالمي لصحة الفم والأسنان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة في الشرقية ، جميع أطباء الفم والأسنان بمحافظة الشرقية وكافة أنحاء الجمهورية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بمناسبة الاحتفال بذكري اليوم العالمي لصحة الفم والأسنان، والذي يوافق ٢٠ مارس من كل عام، ويهدف لزيادة الوعي العالمي بالقضايا المتعلقة بالصحة الفموية، وأهمية نظافة الفم والأسنان، وتضافر جهود الحكومات والمؤسسات المختلفة والجمعيات الصحية والمواطنين، لتحقيق الهدف المنشود من هذا اليوم، والاهتمام بصحة الفم وخلوه من الأمراض، وأن يتمتع الفرد بحياة سعيدة، حيث تشير الإحصاءات أن هناك ٩٠% من سكان العالم يعانون من أمراض الفم في حياتهم، وكثير من الناس يهملون هذه الأمراض.

وأوضح وكيل وزارة الصحة في الشرقية أنه تم إطلاق اليوم العالمي لصحة الفم والأسنان لأول مرة في يوم ٢٠ مارس ٢٠١٣ من قبل الإتحاد العالمي للأسنان، حيث ينظم في هذا اليوم عدة حملات توعوية وأنشطة تدريبية، وتستمر لمدة عام، لتوعية المواطنين، بمفهوم الصحة الفموية، وكيفية الوقاية من أمراض الفم، وذلك في جميع أنحاء العالم، في أكثر من ١٣٠ دولة.