شكرا لقرائتكم خبر عن سفير العراق : بلادنا خرجت من طور مكافحة الإرهاب لـ إعادة الإعمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير العراقي في القاهرة، أحمد الدليمي، إن بلاده خرجت من طور مكافحة الإرهاب وهي في طور البناء والتشييد، وخير دليل على ذلك هو وجود شركات المقاولات من مختلف الدول في المحافظات العراقية والتي باشرت العمل في ملف إعادة الإعمار، جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر الملتقى العربي الأفريقي لمقاولي التشييد والبناء، برئاسة المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد، بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس وزراء مصر الأسبق ونائب وزير الإسكان الدكتور سيد إسماعيل، ورئيس اتحاد مقاولين العرب على فاخر السنافي، ورئيس اتحاد المقاولين باليمن، والمهندس هشام يسري الأمين العام للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وأكد السفير الدليمي، ان العلاقات ما بين العراق والدول الشقيقة في أوجها، ويطمح لأن تكون مستوى التعاون في مختلف المجالات من خلال التعاون الثلاثي بين العراق ومصر والأردن، من خلال اللجان المشتركة والاتحادات الاقتصادية، والذي نُراهن على أن يمتد لباقي الدول العربية.

واشار إلى أن العراق نجح بالفعل في قهر داعش وإرهابهم وأصرَّ على المواجهة التي خلَّفت أضراراً في البنية التحتية، التي تتطلب إعادة إعمارها، كما أعرب عن أمله في أن تكون للاتحادات والشركات الفرصة المناسبة للحصول على جانب من مشاريع إعادة الإعمار واستغلال التسهيلات الممنوحة لها خاصة ونحن نشهد تسابقاً كبيراً من الشركات العالمية للعمل في العراق.