شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية تستقبل تحذيرات الأرصاد الجوية حول أمطار الإثنين برفع درجة الاستعداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، متمثلة في غرفة التعامل مع الأمطار التي تضم الأجهزة التنفيذية وشركة الصرف الصحي، عن رفع درجة الاستعداد، وذلك بعد ورود توقعات هيئة الأرصاد الجوية بإحتمالية تساقط الأمطار على المدينة يوم الاثنين المقبل.

ميدانياً، انتشرت سيارات الصرف الصحي في شوارع المدينة، من أجل كسح وتنظيف الشنانيش والمصبات استعدادًا للأمطار الخفيفة القادمة يوم الاثنين المقبل، ونوات الشتاء.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في المحافظة، إنه وفقاً لتوقعات الأرصاد، ستشهد المدينة أمطار خفيفة، لافتاً إلى أن إبلاغ جميع الجهات التنفيذية من أجل رفع درجة الاستعداد والعمل على كسح وتنظيف الشوارع استعدادًا لتساقط الأمطار أو طقس غير مستقر على المدينة.

وأضاف "نافع"، أنه سيتم توزيع سيارات الكسح وذلك لتنظيف مصبات الكورنيش والشنانيش في الشوارع وتحت الكباري وذلك لمنع حدوث أى تجمعات وقت تساقط الأمطار، لافتاً إلى أن الأمطار خفيفة على أحياء المدينة ولكن لابد من تجهيز كافة المصبات والشنانيش ورفع درجة الاستعداد تحسباً لاي تغيرات مناخية قد تحدث.

وأوضح أن الإسكندرية لم تشهد خلال هذا الموسم أى تجمعات حيث تمكنت شركة الصرف الصحي والعمال من السيطرة على اى تجمعات حدثت خلال النوات، بالإضافة إلى التعامل السريع من البلاغات وتيسير حركة المرور في الشوارع الرئيسية.

وأشار إلى أن الشركة مستمرة في متابعة الأرصاد الجوية والتوقعات وذلك حتى انتهاء موسم نوات الشتاء، بالإضافة إلى متابعة المشاريع خاصة مشاريع الصرف الصحي في قري برج العرب القديمة ضمن مبادرة حياة كريمة.