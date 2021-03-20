شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة شيخ الأزهر في حفظ القرآن الكريم بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، اليوم السبت، التصفيات النهائية لمسابقة شيخ الأزهر في حفظ القرآن الكريم فى القليوبية، تحت إشراف الدكتور محمد الشحات رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، والشيخ عبدالمجيد دومة الوكيل الشرعي، والدكتور محمد فخري الوكيل الثقافي.

تم إجراء التصفيات وسط إجراءات احترازية في ظل استمرار أزمة كورونا، وقامت إدارة شؤون القرآن بالتعاون مع إدارة الكمبيوتر التعليمي، بتجهيز المكان وتوفير أعضاء فنيين وتوفير أجهزة الحاسب الآلي لعقد الاختبارات وتوثيقها بالصوت والصورة.

وأكد رئيس المنطقة على تحري الدقة في كشوف الحضور والانصراف للطلاب، وتوفير جو مناسب، وعلى جميع الأعضاء الالتزام بالمواعيد المقررة، خلال فترة التصفيات النهائية لمسابقة شيخ الأزهر.

أضاف «الشحات» في تصريحات صحفية اليوم، أن التصفيات بدأت اليوم وتنتهي في السابع من إبريل المقبل، فى حفظ القرآن الكريم لطلاب المعاهد الأزهرية، ومكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر، وتقام التصفيات النهائية بمعهد بنها الثانوي بنين، وتم التأكيد على تطهير اللجان يوميا عقب الانتهاء من الامتحانات.