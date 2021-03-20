شكرا لقرائتكم خبر عن طلقات نارية ومهرجانات.. الاستعدادت الأخيرة لنقل موكب المومياوات إلى المتحف القومي للحضارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور أحمد غنيم، المدير التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة، تفاصيل الاستعدادات النهائية لرحلة موكب المومياوات من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة.

قال «غنيم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على قناة «الأولى»، سيضم الموكب 22 مومياء ملكية منهم 18 مومياء ملكية من ملوك وملكات مصر والباقي مومياوات لشخصيات هامة، وسيارة بالموكب عدد كبير من الوزارات والهيئات والجامعات، وسيكون موكب مهيب يليق بملوك وملكات مصر«.

أضاف «سيكون هناك مهرجان في يوم تحرك الموكب احتفالًا بعملية النقل وتقديرًا لمكانة الملوك والملكات، ويتضمن الاحتفال وجود خيول وطلقات نارية تُطلق ترحيبًا بوصول المومياوات لمقرهم الجديد، واستعراضات»، مضيفًا «كما سيشارك عدد من الفنانين في الاحتفال».

تابع «تحديد موعد انتقال الموكب سيكون مفاجأة ولكن سيتم الإعلان عنه في توقيته الصحيح»، لافتًا إلى أنه يُفضل أن يشاهد المواطنين تفاصيل الاحتفال من خلال التلفزيون خاصةًا في ظل استمرار جائحة كورونا، حيث سيُبث على القنوات المصرية بالإضافة إلى القنوات العربية التي أبدت رغبتها الشديدة في تغطية الحدث.

أوضح «بمجرد وصول الموكب سيتم افتتاح المتحف ولكن بدون عرض المومياوات، فيما تستغرق عملية تسكين المومياوات في مكانهم الجديد حوالي أسبوعين من وصولهم يوم 3 إبريل».

استكمل «المومياوات الملكية سيتم حملها على عربا صُنعت خيصيصًا من أجل نقلهم، مع احترام قدسية الموت أثناء النقل والأخذ في الاعتبار بالحفاظ على المومياوات من التلف، وسيبدأ الموكب من ميدان التحرير مرورًا بكورنيش النيل انتهاءً بمتحف الحضارة المصرية».