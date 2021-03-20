ننشر أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية وجائت فاطمة سيد احمد السيد من الإسماعيلية الأم المثالية الأولى مستوى الجمهورية ووفاء عبد الحافظ عبد المطلب من محافظة الوادى الجديد وسعيدة إسماعيل رزق الام المثالية على كفر الشيخ والثانية على مستوى الجمهورية.

فيما جاءت صبحية حسن الأم المثالية على محافظة الغربية وهناء فوزى الام المثالية الأولى على الأقصر وفاطمة إبراهيم الأم البديلة لذوى الاحتياجات الخاصة وأمال محمد عبد العزير من الشرقية الأم المثالية للقوات المسلحة وأم الشهيد النقيب أحمد الشاذلى وسميرة حسن الأم المثالية على محافظة بورسعيد زينب أحمد أحمد مكى الأم المثالية عن المجلس القومى للمرأة فرع الجيزة.



أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى فاطمة سيد أحمد السيد هريش الأولى على الجمهورية بالإسماعيلية، وسعيدة إسماعيل رزق عبد السلام الثانية على الجمهورية من محافظة كفر الشيخ، وفوزية حامد محمد حامد حسن الثالثة على الجمهورية من محافظة القليوبية، وفاتن طاهر السيد الشناوى، الأولى على محافظة بنى سويف، ووفاء محمد عبد الله على الأولى على محافظة المنوفية، وسمية عمر على دبل الأولى على محافظة الشرقية، وأحلام فتحى عبد اللطيف طلب الأولى على محافظة سوهاج، وسهير السيد إبراهيم زيدان الأولى على محافظة مرسى مطروح، وهدى عبد الرحمن محمد على الأولى على محافظة جنوب سيناء، وعايدة محمد إبراهيم خليل الأولى على محافظة القاهرة، وفينار سليمان محمود جمعة الأولى على محافظة شمال سيناء، وهناء فوزى شحات صهيون الأولى على محافظة الأقصر، وسميرة حسن عبدة الدمك الأولى على محافظة بور سعيد، وناهد سمير أحمد الأولى على محافظة السويس، وصباحة أنور شنودة الجندى الأولى على محافظة الإسكندرية، وصبحية حسن المرسى الحبال الأولى على محافظة الغربية.



أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية

كما ضمت قائمة الأمهات المثاليات، نجاح عبد المجيد جلال محمد الأولى على محافظة المنيا، ونادية حمودة حمودة العلمى الأولى على محافظة دمياط، وسميرة حسن محمود جاد الكريم الأولى على محافظة قنا، وسهام محمود محمد محمد الأولى على محافظة أسيوط، ووفاء عبد الحافظ عبد المطلب أحمد الأولى على محافظة الوادى الجديد، ونورة السعيد عبد العزيز عطالله الأولى على محافظة الدقهلية، وتمام محمد عبد اللطيف محمد الأولى على محافظة الفيوم، وآمال سيد أحمد حسنين الأولى على محافظة أسوان، وشادية محمود عبد اللاه على الأولى على محافظة البحر الأحمر، وأنعام عبد الرازق هاشم مسلم الأولى على محافظة البحيرة وزينب أحمد أحمد مكى الأولى على محافظة الجيزة.

وفازت فاطمة إبراهيم عبده عوض بمسابقة الأم المثالية كأم البديلة الأولى على الجمهورية من محافظة القاهرة، والراهبة خاريس وبالميلاد انجيل جاد الله جورجى محروس من محافظة قنا الأم البديلة للمؤسسات الرعاية " تكريمى النسب" الأولى جمهورية، ونعيمة سيد أحمد فرج الأم من ذوى الهمم الأولى جمهورية من محافظة مرسى مطروح، وروحية محروس عبد الرحمن حبيب الأم لأبن من ذوى الهمم الأولى جمهورية ومن محافظة المنوفية، ووجيهة عبد الجواد عبد العال علام أم تمكين اقتصادى الأولى جمهورية من محافظة القاهرة، وآمال محمد عبد العزيز إبراهيم من محافظة الشرقية الأم المثالية لشهيد القوات المسلحة، وإيمان عبيد محمود عبيد الأم المثالية لشهيد الداخلية من محافظة المنيا.