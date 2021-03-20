شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. احتياطي القمح يكفى 4 أشهر.. وأسعار السلع مستقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها تأكيد الحكومة وجود احتياطي قمح يكفي لمدة 4 أشهر مقبلة، بالتزامن مع استقرار السلع، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

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المالية: تكليف بإنشاء مجمع خدمات حكومية بكل محافظة للتيسير على المواطنين



أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بإنشاء مجمع للخدمات الحكومية بكل محافظة يضم مقرات للهيئة العامة للاستثمار، والضرائب العقارية، والضرائب على الدخل، والضرائب على القيمة المضافة، ودار المحفوظات؛ بما يُسهم فى التيسير على المواطنين، وتحفيز الاستثمار، ومن المقرر افتتاح مجمع الخدمات الحكومية بمدينة شرم الشيخ بنهاية يونيو 2022.





الحكومة تمنح ملاك أراضى الحزام الأخضر بأكتوبر مهلة أخيرة لتقنين الأوضاع

قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فتح باب التقدم بمستندات التعاقد، كمهلة أخيرة، للمتعاملين على الأراضي المُلغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والبالغ مساحتها (12494) فداناً، وذلك ابتداءً من غد الأحد 21/3/2021، وحتى يوم الخميس الموافق 22 إبريل المقبل.





التعليم تتيح الاستعلام عن أرقام جلوس امتحانات "أبناؤنا فى الخارج"

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أرقام جلوس امتحانات "أبناؤنا فى الخارج"، حيث يمكن للطالب الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والحصول على رقم جلوسه.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الصفوف الدراسية (من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي) وفقًا لنظام دراسة الطالب (عربي أو لغات أو دمج)، التى من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 3 أبريل 2021.





أهم مباريات الأسبوع.. عودة الأجندة الدولية وظهور الفراعنة بعد غياب

يشهد هذا الأسبوع العديد من المباريات المثيرة في مختلف ملاعب العالم، لعل أبرزها عودة الأجندة الدولية ،حيث سيلعب المنتخب الوطني مع نظيره الكيني في تصفيات كأس أمم أفريقيا، بينما تقام عدد من مباريات تصفيات أمم أوروبا وكذلك بعض مباريات دوريات وكئوس أوروبا.





بدء تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي بـ7مراكز بأسيوط ضمن مبادرة حياة كريمة

أعلنت شركة مياه أسيوط، عن بدء تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمرحلة الثانية من مبادرة الرئيس "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري بـ7 مراكز بمحافظة أسيوط، وذلك لتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بمستوى خدمات المياه والصرف الصحي، وتحقيق خطط التنمية المستهدفة بالريف المصري.





"حياة كريمة" مبادرة مصرية وصلت للعالمية.. اجتمع فيها أكثر من 20 وزارة وهيئة و23 منظمة مجتمع مدنى للارتقاء بمستوى معيشة المواطن.. و"الأمم المتحدة" تُدرجها ضمن منصة "الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة"

"حياة كريمة"، هي مبادرة وطنية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، متعددة فى أركانِها ومتكاملة فى ملامِحِها، اجتمع فيها أكثر من 20 وزارة وهيئة و23 منظمة مجتمع مدنى لتنفيذ هذا المشروع الأهم على الإطلاق وبسواعد الشباب المصرى المتطوع للعمل الخيرى والتنموى من خلال مؤسسة حياة كريمة ليكونوا نبراسًا يحتذى به فى مجال العمل التطوعى.





الأرصاد: ذروة الموجة الحارة الإثنين والثلاثاء وانخفاض الحرارة نهاية الأسبوع

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض لموجة حارة بداية من اليوم إلى يوم الثلاثاء معلنة بداية فصل الربيع مناخيا، تؤثر على كافة الأنحاء مسببة ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة، لافتة إلى أن ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة يكون يوم الاثنين والثلاثاء ثم تنخفض درجة الحرارة فى نهاية يوم الثلاثاء بشكل كبير.

هلت نسائم سيد الفصول.. الرى تفتتح معرض زهور الربيع لأول مرة بالقناطر الخيرية .. مدير الرى: المعرض مفتوح أمام المواطنين 15 يوما.. ويضم آلاف الأصناف من الزهور .. ومدير المعرض: الأسعار تنافس الورود بالخارج

هلت نسائم سيد الفصول وأكثرها سحر ودهشة فما أحلاها من نسائم، فصل الربيع يشعل فى النفس الأمنيات، ويعطيها الأمل والتفاؤل، فهو هو فصل تجدد الحياة والخضرة والأزهار والألوان، وتصبح فيه الحقول والمزارع أشبه بلوحة فنية رائعة رسمتها يد الخالق المبدع، فهو الفصل الذي تتغنى به القصائد والأشعار، فهو فصل الولادة للأرض وفيه تنفض الأرض والحقول والأشجار والأزهار عن نفسها ثوبها البالي القديم، وترتدي ثوبها الجديد المطرز المنعش.





غدا ارتفاع آخر بدرجات الحرارة.. والعظمى بالعاصمة 34 درجة وأسوان 39

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا الأحد، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس حار على السواحل الشمالية والرياح نشطة على السواحل الشمالية الغربية، وطقس حار على جنوب سيناء والرياح معتدلة، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح نشطة على شمال الصعيد.





قصة الشهيد "عبدالله عمر".. تدرب على يد البطل المنسى ونال الشهادة.. والدته: كان يتمنى الشهادة ونالها.. لو عندى 1000 عبدالله سأقدمهم بكل فخر فداءً للوطن.. ووالده: كان حسن الخلق طيب القلب دائم الحديث عن الشهادة

4 سنوات مضت على استشهاد الجندى المجند عبد الله محمد عمر، إلا أنها مضت على أسرته كأنها بالأمس، فمازالت دموعهم تحكى قصة المجند الذى عشق الشهادة وكان يتمناها وهو يدافع عن أرضه ووطنه، ومازالت كلماته الأخيرة لهم فى آذانهم، وصوره تملأ أركان المنزل .

وقالت والدة الشهيد عبد الله محمد عمر، قد تكون 4 سنوات مضت على استشهاد نجلها ، إلا أنه مازال يعيش داخل قلبها ،وقلب كل جندى يعشق تراب وطنه ويدافع عنه .





الحكومة: الاحتياطى الاستراتيجى من القمح يكفى 4 أشهر وأسعار السلع مستقرة

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن رفع أسعار السلع الغذائية بالأسواق بالتزامن مع زيادة الرواتب والمعاشات، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع أسعار السلع الغذائية بالأسواق بالتزامن مع زيادة الرواتب والمعاشات، مُشيرةً إلى استقرار أسعار كافة السلع الغذائية بالأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، مع توافر مخزون استراتيجي منها يكفي لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر، مُشددةً على شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





الرئيس السيسى يهنئ نظيره التونسى بذكرى يوم الاستقلال

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، ببرقية تهنئة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.





الحكومة تنفى رفع أسعار السلع الغذائية بالأسواق بالتزامن مع زيادة الرواتب

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن رفع أسعار السلع الغذائية بالأسواق بالتزامن مع زيادة الرواتب والمعاشات .