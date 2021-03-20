شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط قضايا احتيال واختلاس بقيمة مليار و500 مليون جنيه خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت أجهزة الأمن حملات أمنية مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، حيث استهدفت الداخلية البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (567) متهم، وبحوزتهم (32 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 11 قطعة سلاح أبيض).

ونجحت الجهود ـ خلال أسبوع ـ فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة في ضبط (536) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط الجيزة – الدقهلية –الغربية – السويس – كفرالشيخ –سوهاج – المنيا –قنا – الشرقية- المنوفية- البحرالأحمر- دمياط- الإسماعيلية- القليوبية– بورسعيد- أسوان – بنى سويف– البحيرة) ، وبحوزتهم (345 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – عدد من الأسلحة البيضاء- كميات من المواد المخدرة) وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها " قتل عمد- مخدرات – سرقة- فرض سيطرة- سلاح نارى- إطلاق أعيرة نارية- بلطجة "، ووبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وأثمرت الجهود فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط (1311) قطعة سلاح نارى أبرزها (2 رشاش – 2 جرينوف – 108 بندقية آلية – 205 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 88 مسدس – 906 فرد محلى – 1768 طلقة مختلفة الأعيرة - 1475 قطعة سلاح أبيض)، وضبط (6) ورش لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها (3 بنادق آلية – 5 مسدس – 2 بندقية غير مششخنة – 16 فرد محلى – أجزاء وأدوات التصنيع – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وتمكنت الجهود فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة من ضبط (14) تشكيل عصابى، ضموا (46) متهماً ، إرتكبوا (80) حادث سرقة متنوع، وضبط (76) قضية أحداث، وإعادة (4) سيارات مبلغ بسرقتها.

وكشفت الداخلية غموض (81) حادث متنوع أبرزهم (قتل عمد ، سرقة بالإكراه ، حريق عمد ، إنتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (128) متهماً.

وأثمرت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ (514348) حكم قضائى ، بينها(2165) حكم جناية، و(182542) حكم حبس، و(256162) حكم غرامة، و(73479) مخالفة.

ووجه قطاع الأمن الإقتصادى حملات مكبرة، حيث شنت شرطة التموين حملات رقابية ، أسفرت عن ضبط (8655 قضية تموينية متنوعة)، بينها ضبط (168) قضية إسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت (10163 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم (1,372,005 جنيه، وضبط (18) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (144963 لتر) لبيعها فى السوق السوداء، وضبط (8469) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (3612,077) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (319) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات وزنت (932,749) طن ، وكذا ضبط (96) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (132,869) طن.

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط (87200) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (58,037,427) جنيه.

وأسفرت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة عن ضبط (1848) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها (133) قضية ضرائب عامة ، كشف (265) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (177) قضية فى مجال الجمارك ، (18) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة ، (298) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى ، تنفيذ (637) حكم قضائى ، (300) قضية تحرى مدين ولجان فحص ، وكذا ضبط (8) قضايا فى مجالات مكافحة جرائم (تحويلات مالية غير مشروعة– إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى- توظيف أموال – سوق مال) ، (12) قضية فى مجالات (إختلاس المال العام وتسهيل الإستيلاء عليه - إحتيال مصرفى– غسل أموال - كسب غير مشروع).. بقيمة إجمالية بلغت (1,505,714,546 جنيه) ، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

وتمكنت شرطة النقل والمواصلات من ضبط (2027) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض - أموال عامة – حيازة مواد مخدرة) .. وكذا ضبط (3) تشكيلات عصابية ضم (6) متهمين إرتكبوا (3) وقائع "سرقة – نشل" .

ونجحت مباحث المصنفات فى مجال جهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية حقوق الملكية الفكرية وضبط كافة صور الخروج على قانون حماية حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في ضبط (370) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية .. على النحو التالى: (226) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات "البث الفضائى – البرمجيات – المصنفات السمعية والبصرية ".. بمضبوطات بلغت (3327 جهاز مختلف) وكذا (144) قضية فى مجال جرائم المطبوعات "التعدى على حقوق المؤلف – طباعة الكتب التعليمية – بيع وتداول الكتب والمطبوعات بدون ترخيص".. بمضبوطات بلغت (12095 كتب وأغلفة وملازم تعليمية).

وتمكنت شرطة المسطحات المائية من ضبط (703) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية ، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة)، وكذا ضبط (1103) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (126) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم )، (289) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، (156) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، تأمين (451) لنش سياحى.

وأسفرت الجهود فى مجال أمن الموانئ عن ضبط (19) قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل) ، وكذا (102) قضية متنوعة من أبرزها (دخول الدائرة الجمركية – نصب، وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط (3000) قضية ومخالفة متنوعة ، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار).

ولحماية الشباب من براثن الإدمان نجحت مكافحة المخدرات في ضبط (1955) قضية إتجار فى المواد المخدرة ، وضبط خلالها (2112) متهم.. وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش ، وزنت (244,309 كيلو جرام)، وكمية من نبات البانجو المخدر، وزنت (218,83 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (28,320 كيلو جرام) .

وتمكنت الداخلية من ضبط كمية من مخدر الأفيون ، وزنت (4,354 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأستروكس، وزنت (26,694 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الفودو ، وزنت (1,299 كيلو جرام)، و(252,036) قرص مخدر مختلف الأنواع.

وأسفرت الجهود فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك عن ضبط (11) قضية بإجمالى (12) متهمين.. بمضبوطات بلغت (640 كيلو جرام)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (226413) مخالفة مرورية متنوعة .. أبرزها (39856 مخالفة تجاوز السرعة المقررة ، 3977 موقف عشوائى)، وكما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على عدد (1203) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (825) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين إيجابية (8) سائق منهم، وفحص (741) مركبة تبين مخالفة (239) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (6703) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (505) سائق منهم.

وتمكنت الجهود فى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا) من ضبط (7136) قضية تموينية متنوعة، وضبط (1260) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بمضبوطات بلغت (9180) شيشة، وغلق (4355) محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط عدد (83732) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (83151) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (581) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.