شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يؤكد استمرار دعم مصر لدول الساحل الإفريقى فى مواجهة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، استمرار دعم مصر لدول الساحل على المستوى الثنائي وفي الأطر الإقليمية، وجاء ذلك خلال مشاركة السفير حمدي سند لوزا في الاجتماع الوزارى الثاني للائتلاف من أجل الساحل الذي عقد افتراضيا.

وذكرت وزارة الخارجية - في بيان اليوم /السبت/ - أن السفير حمدي لوزا تطرق، خلال كلمته، إلى حرص مصر على إدراج قضايا دول الساحل في إطار جلسة خاصة ضمن أعمال منتدى أسوان الذي عُقد خلال الفترة من 1 إلى 5 مارس الجارى.. مشيرا إلى أن توصيات هذه الجلسة سيتم موافاة سكرتارية الائتلاف بها خلال الأيام القادمة.

وأضافت الوزارة أنه تم خلال الاجتماع اعتماد خارطة طريق لدعم دول الساحل الخمس (موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد)، في مواجهة الإرهاب من خلال تعزيز القدرات العسكرية للجيوش الوطنية والقوة المشتركة وتعزيز تواجد أجهزة الدولة على كافة أراضيها.