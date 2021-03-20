أخبار مصر

الداخلية تلاحق تجار "الكيف" وتضبط كوكتيل مخدرات في 5 محافظات

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تواصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام)، ومختلف مديريات الأمن - جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة ، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف تلك العناصر وأمكن ضبط التالي:-

في مديرية أمن الإسكندرية، ضبط 50 طربة من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين – 4000 قرص مخدر - مبلغ مالي- 4 هاتف محمول، بحوزة (4أشخاص"لإثنين منهم معلومات جنائية")، وضبط (كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين - 4 هاتف محمول – 3 سلاح أبيض – ميزان) بحوزة (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية")، في مديرية أمن الدقهلية.

أثمرت جهود الحملات في مديرية أمن السويس عن ضبط (كمية من مخدر الهيروين - 2 هاتف محمول – مبلغ مالي) بحوزة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية")، وضبط (كمية من مخدر الحشيش – 2 هاتف محمول – مبلغ مالي) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية")، بمديرية أمن أسيوط.

وفي القليوبية، تم ضبط (كمية من مخدري الهيروين والحشيش – فرد خرطوش – 3 طلقات من ذات العيار - هاتف محمول - مبلغ مالي) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية")، وضبط (كمية من مخدر البانجو – مبلغ مالي – هاتف محمول) بحوزة ( أحد الأشخاص)، بمنطقة السحر والجمال بنطاق مديريتي أمن الشرقية الإسماعيلية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا