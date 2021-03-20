الداخلية تلاحق تجار "الكيف" وتضبط كوكتيل مخدرات في 5 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تواصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام)، ومختلف مديريات الأمن - جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة ، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف تلك العناصر وأمكن ضبط التالي:-

في مديرية أمن الإسكندرية، ضبط 50 طربة من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين – 4000 قرص مخدر - مبلغ مالي- 4 هاتف محمول، بحوزة (4أشخاص"لإثنين منهم معلومات جنائية")، وضبط (كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين - 4 هاتف محمول – 3 سلاح أبيض – ميزان) بحوزة (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية")، في مديرية أمن الدقهلية.

أثمرت جهود الحملات في مديرية أمن السويس عن ضبط (كمية من مخدر الهيروين - 2 هاتف محمول – مبلغ مالي) بحوزة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية")، وضبط (كمية من مخدر الحشيش – 2 هاتف محمول – مبلغ مالي) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية")، بمديرية أمن أسيوط.

وفي القليوبية، تم ضبط (كمية من مخدري الهيروين والحشيش – فرد خرطوش – 3 طلقات من ذات العيار - هاتف محمول - مبلغ مالي) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية")، وضبط (كمية من مخدر البانجو – مبلغ مالي – هاتف محمول) بحوزة ( أحد الأشخاص)، بمنطقة السحر والجمال بنطاق مديريتي أمن الشرقية الإسماعيلية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.