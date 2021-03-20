شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة موط بالداخلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، خرائط المخطط الاستراتيجي العام لمدينة موط بمركز الداخلة وذلك تمهيداََ لإستكمال الإجراءات القانونية واعتمادها من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأكد الزملوط أن اعتماد المخطط يعد ركيزة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة فى إطار الرؤية المستقبلية للمدينة، كما يساهم في تنظيم أعمال البناء ووضع الإشتراطات البنائية التي تساهم في استخراج تراخيص البناء، والحفاظ على حق الدولة والقضاء على البناء العشوائي.