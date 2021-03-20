شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عاجل من وزارة الإسكان .. إعلانات وهمية لمشروعات في العاصمة الإدارية والمدن الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية المواطنين الحذر من إعلانات مُضللة ووهمية، تستغل فيديوهات وصور وماكيتات للمشروعات والأبراج بمركز المال والأعمال التي يتم تنفذيها بواسطة الشركة الصينية والأحياء السكنية التي تقوم بها الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وعدد من المدن الجديدة، للترويج لمشروعات أخرى بهدف تسويق مشروعاتهم.

وشارت الوزارة إلى أن بعض شركات التسويق والترويج، تقوم باستغلال صور مسئولى الوزارة في الترويج لمشروعاتها ويوحي للمواطنين ان تلك المشروعات تتبع الوزارة بما يخالف الواقع.

وأكدت الوزارة أن هذا الأمر مُخالَفة واضحة ونصب على المواطنين، لافته إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يقومون بذلك سواء على وسائل التواصل الاجتماعى، ووبوسائل الإعلام المختلفة.

وناشدت الوزارة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الإعلانات المضللة، حتى لا يقعوا ضحية لعمليات النصب العقارى لافته إلى أنه على الجميع قبل امتلاك أي عقار أن يقوم بالتأكد من الجهات المسئولة ومتابعة الموقف العقاري والمالى للعقار وهل هناك أي مستحقات للدولة والتأكد من ترخيص البناء والتأكد من مخالفة المبنى من عدمه.