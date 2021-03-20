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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

محافظ جنوب سيناء يستعرض مقومات مخطط تطوير حمام موسى بطور سيناء

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن هناك خطوات جادة لتطوير منطقة حمام موسى، وجاري تطوير شبكة الطرق المؤدية إلى المنطقة، تمهيدًا لطرحها على المستثمرين.وأكد المحافظ أن منطقة حمام موسي تنقسم إلى قسمين إحداهما منطقة العين الكبريتية والنخيل وتصل مساحتها نحو 628 ألف متر مربع، والمنطقة الثانية هي المساحة الشاطئية وتبلغ مساحتها نحو 477 ألف متر مربع، وتتميز مياهها بوجود بعض العناصر ذات التأثير الحراري العالي، لذا لديها القدرة على الشفاء من الأمراض الجلدية والروماتيزم.

وأوضح أنه جرى وضع كراسة شروط لطرحها على المستثمرين، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء وجه بعدم السماح بالبناء بالمنطقة المجاورة للمنطقة حمام موسى "منطقة مصيعد"، لاحتمال استغلالها في المستقبل والتوسع في إقامة مشفى عالمي.

وقام المستشار وليد السباعي بشرح تاريخي لحمام موسى والمقومات السياحية به.