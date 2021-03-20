شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 250 فرصة .. وظائف خالية في كبرى الشركات لجميع المؤهلات والعديد من التخصصات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب ( الادارة العامة للمشروعات) من خلال مبادرة طور وغير عن العديد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات والعديد من التخصصات ننشر تفاصيلها وشروطها ورابط التقديم كما يلي :



1 - شركة خير بلدنا هايبر ماركت تطلب وتعلن عن :

يوم توظيفي مفتوح يوم السبت 27 مارس

نظرا للتوسعات الكبيره التي تشهدها شركة خير بلدنا في الفتره الحاليه فإن الشركة تعلن عن رغبتها في ضم كوادر



1- وظائف المديرين:

مدير فرع - مدير قسم الأغذية الطازجة - مدير قسم الاغذية الجافة - مدير مسائي (خبرة سابقة بنفس المجال).

مدير خدمات العاملين بالفروع - مدير منطقة أمامية -

2- وظائف التشغيل:

مشرف كاشير – كاشير – خلف الكاشير

محاسب

مشرف خدمة توصيل طلبات – موظف خدمة توصيل ( دليفري )

سائق خدمة توصيل طلبات

- مشرف بقالة واجبان - مشرف لحوم - مشرف اسماك- مشرف أغذية جافة - مشرف خضار وفاكهه - مشرف أدوات منزلية

- بائع بقالة واجبان - بائع خضار وفاكهه - بائع أسماك بائع لحوم ( جزار بلدى )

منسق ممرات / منسق تجميل ومنظفات - منسق مخزن - بائع أدوات منزلية

مشرف FMC

موظف FMC

أمين مخزن - مراقب مخزون

منسق طلبيات وتوريدات ( لوجستيك )

مشرف أمن - موظف أمن - مراقب كاميرات

موظف خدمات

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مزايا الشركة

*مرتبات مجزيه *حوافز شهرية *تأمين طبي *تأمين اجتماعي *بدلات انتقال ومعيشة *فرص للترقي *

الشروط العامة :

* جميع المؤهلات الدراسية.

* السن من 18 الي 40 سنة

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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة باللينك التالي ثم الذهاب مباشرا في الميعاد والمكان المحدد: : اضغط هنا

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المكان :- مركز شباب الانفوشى

الميعاد:- يوم السبت 27 مارس ٢٠٢١

التوقيت :- من الساعة 11 ص الى 4 عصرا



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2 - شركة راية كول سنتر تعلن عن يوم توظيفي للطلبة والخريجين :



من11 ص الى 3.30 عصرا للايام الاحد 21 مارس ويوم الاحد 28 مارس

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على الوظائف التالية:

- خدمة عملاء كول سنتر (رد على مكالمات)

عربى لايشترط اى لغة - طلبة وخريجين

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مكان العمل: العباسية

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الشروط:

- مؤهلات عليا خريجين وطلبة

- ذكور

- مقبول باللغة الانجليزية

حد اقصى 38 سنة

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المرتب:

1750 جنية ل 8 ساعات عمل

1100 جنية ل 4 ساعات عمل

يومين اجازة

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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة: اضغط هنا

والذهاب مباشرا على العنوان التالي:

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العنوان:

ميدان العباسية-برج التطبيقييين بجوار مترو العباسية- شركة رايه -دور18

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3 - شركة إتصال انترناشيونال كول سنتر تطلب الوظائف التالية:



يوم توظيفي مفتوح الاثنين القادم 22 مارس

- ممثل خدمة عملاء عبر الهاتف

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مكان العمل: العباسية

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الشروط:

- مؤهل عالي خريجين

- ذكور واناث

- من مقبول الى جيد بالانجليزية

- حد اقصى للسن 35 سنة

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المميزات والحقوق:

• الراتب: من 2200 الى 2500 جنيه + اداء.

• مواعيد العمل: 8 ساعات ونص

• الأجازة: يومين.

• التأمينات: طبية و إجتماعية لا تخصم من الراتب.

• فرصة لتطوير و تحسين اللغة الإنجليزية.

• خط إتصالات.

• سرعة الترقى و التدرج الوظيفى وفقاً للكفاءة.

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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

ثم الذهاب في الميعاد واليوم التالي:

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العنوان:

برج مصر للسياحة بميدان العباسية بجوار مجمع محاكم مجلس الدولة الدور - العباسية C شركة اتصال انترناشيونال

الميعاد:

يوم الاثنين 22 مارس 2021 من الساعة 10 ص الى 3 عصرا

للاستفسار اتصل على:01222142797

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4 - مجموعة فروع كاديني للملابس الكلاسيك تطلب للتعين:



في سوهاج_اسيوط_الفيوم_دمنهور

1- مدير فرع

2- نائب مدير فرع

3-بائعين فروع

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مكان العمل: اسيوط- دمنهور- المنصورة

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الشروط المشتركة:

- مؤهل متوسط وعالي خريجين

- خبرة في نفس المنصب في مجال البيع الكلاسيك لاتقل عن 3 سنوات

- حد اقصى للسن 30 سنة

- مستوى مقبول بالانجليزي

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الحقوق المشتركة

- مرتبات مجزية حسب الخبرة

- 9 ساعات عمل

- تأمينات

- حوافز شهرية بناء علي المبيعات

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للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا



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5 - سيماك لمستحضرات التجميل Semak For Cosmetics تطلب للتعين:



1- مبيعات خارجية (البيع للشركات)

2- برموتر (عرض المنتجات والفلايرز بالفروع)

3- سوشيال ميديا (بالدقي)

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مكان العمل: القاهرة والجيزة

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الشروط:

- مؤهلات عليا خريجين

- ذكور واناث

- لا يشترط الخبرة في وظيفة البرموتر

- يشترط الخبرة في وظيفة المبيعات والسوشيال ميديا

- حد اقصى للسن 35

- يشترط جيد جدا في الانجليزية في وظيفة السوشيال ميديا

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المميزات:

- مرتب عالي + عمولات

- 8 ساعات عمل

- تأمينات طبية واجتماعية

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للتقدم يرجى ارسال السيرة الذاتية مع صورة شخصية حديثة على:

[email protected]

Subject: (Job Title + 409) for example (مبيعات + 409)

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6 - شركة اوباي Opay لماكينات دفع الكتروني تطلب للتعين:



1- قائد فريق توزيع Supervisor

2- مندوب تحصيل وتوزيع

توزيع الماكنيات وتحصيل المحافظ الالكتروني

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مكان العمل: المنيا- الفيوم-اسيوط-الاقصر-بني سويف-سيوه -الغردقه-اسوان-قنا-سوهاج-

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الشروط المشتركة

- مؤهلات عليا وفوق متوسطة خريجين

- ذكور واناث

- خبرة في نفس المجال والوظيفة

- حد اقصى للسن 35 سنة

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الحقوق والمميزات:

- المرتب: للسوبرفايزر 5200

للمندوب: 3400

+ بدل موصلات1700 + عموله شهريه ع التحصيل

يومين اجازة

9 ساعات عمل

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للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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7 - شركه كارل كير Carel Care Transsison أحدى شركات ترانزيشن موبايل تعلن عن حاجتها لتوظيف:



1- كول سنتر

2- امين مخزن

3- مسئول علاقات عامة

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1- كول سنتر

مكان العمل: القاهرة رمسيس

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متطلبات الوظيفه

- خريحين مؤهل عالي

- خبرة من 6 شهور

- حد اقصى للسن 30 سنة

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الحقوق والمميزات:

المرتب 2700

8 ساعات عمل – يومين اجازة

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2- امين مخزن

مكان العمل: القاهرة رمسيس

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متطلبات الوظيفه

- خريحين مؤهل عالي

- خبرة من سنة

- اجادة الاكسيل

- حد اقصى للسن 30 سنة

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الحقوق والمميزات:

المرتب 2700

العمل من 10ص الى 6.30 م – يومين اجازة

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3- مسئول علاقات عامة

مكان العمل: القاهره - الأسماعيليه - المنيا - الأقصر - الأسكندريه - المنصوره

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متطلبات الوظيفه

- خريحين مؤهل عالي

- خبرة من سنة

- اجادة الاكسيل

- حد اقصى للسن 30 سنة

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الحقوق والمميزات:

المرتب 3000

العمل من 10ص الى 6.30 م – يومين اجازة

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للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة: اضغط هنا

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8 - سنتر شاهين (البيع بالتجزئة) يطلب للتعين:



1- مبيعات بالفرع

2- عمال تحميل

3- موظف امن

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مكان العمل: مدينة نصر

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1- مبيعات بالفرع

مسئول عن البيع والتنسيق بالفرع

- مؤهل عالي او فوق متوسط خريجين – ذكور

- حد اقصى للسن 35 سنة

- المرتب 2200 ج + الكوميشين + تأمين طبي + صندوق زمالة + عمولات فردية

- 9 ساعات عمل

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2- عمال تحميل

تحميل البضائع - تنسيق المخزن

- مؤهل او بدون – ذكور

- حد اقصى للسن 35 سنة

- المرتب 2100 ج – 9 ساعات عمل + عمولة

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3- موظف امن

تحميل البضائع - تنسيق المخزن

- مؤهل متوسط – ذكور

- حد اقصى للسن 35 سنة

- المرتب 2800 ج – 12 ساعة عمل + عمولة

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للتقدم لأي وظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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9 - أمان لتمويل المشروعات / تمويل المشروعات المتناهية الصغر:



الوظيفة : أخصائي تمويل

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مكان العمل: القاهرة الكبرى ( القاهرة - الجيزة - القليوبية )

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مسئوليات ومهام الوظيفة:

• الترويج لمنتجات الشركة ومقابلة الفئة المستهدفة من العملاء للشركة داخل النطاق الجغرافي المحدد له.

• شرح أهداف الشركة والمزايا التي تقدمها للعملاء وإقناعهم بالاشتراك فيها.

• توفير المعلومات للعملاء الراغبين في الاستفادة من خدمات الشركة وعن الشروط والضوابط والسياسات المتبعة.

• تقديم المساعدة للعملاء بتوفير النماذج لهم وإرشادهم إلي استيفائها والي إعداد المستندات التي ترفق بها.

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الشروط:

- مؤهلات عليا خريجين

- ذكور واناث

- حد اقصى للسن 35

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الحقوق:

- المرتب: 1700 / حوافز على الانتاجية و سداد العملاء

- من 9 ص الى 5 م

- جمعة وسبت اجازة

- تأمينات

- بدل انتقال / بدل تليفون

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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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10 - شغل_اونلاين_طلبة_خريجين



فرصة مختلفة لكل الشباب من مختلف محافظات مصر و من الجنسين للطلاب و الخريجين و الباحثين عن عمل

دلوقتي طور وغير بتقدملك فرصة تدريب مجاني Internships بالشركات

مع فرصة كبيرة للتوظيف بعد التدريب

الشغل هيكون اونلاين * online sales *

و الشغل هيكون من البيت مقابل عمولة

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لو انت مهتم و معاك سمارت فون وحابب تقدم سجل معانا علي اللينك

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- العدد المطلوب 200 شاب و فتاة

- عمولات مجزية

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- سجل على الرابط التالى: اضغط هنا

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11 - مطلوب لشركة كوكى - أمريكانا:



وظيفة (مندوب مبيعات)

• بيع وتوزيع منتجات الشركه للعملاء في منطقته البيعية والبحث الدائم عن عملاء جدد.

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مكان العمل: المريوطية

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شروط الوظيفة:

• مؤهل متوسط حد ادنى.

• يفضل خبرة بمجال مبيعات السلع الاستهلاكية.

• السن لايزيد 30عام.

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مميزات العمل:

المرتب: قابل للتفاوض

• تأمين أجتماعى وتأمين طبى خاص.

• منح نقدية مجزية بالأعياد والمدارس.

• صندوق زمالة للمساعدات المالية.

• أرباح سنوية مجزية.

• وسيلة مواصلات.

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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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12 - اوسكار جراند ستورز لتجارة المواد الغذائية يطلب للتعين:



1- شيف جزار (توضيب)

تقطيع اللحوم و تشفيتها و البيع

2- شيف بقالة

تقطيع الجبن - البيع

3- شيف تنظيف و بيع اسماك

تنظيف الاسماك - البيع-

4- شيف خباز و تسوية مخبوزات

الدراية الكامله بجميع انواع المخبوزات و كيقيه التصنيع و التسوية

5- منسق بالاقسام المختلفة (رص و تنسيق المنتجات)

6- مراقب امن

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مكان العمل: الفروع المختلفة (التجمع الخامس - مصر الجديدة- الزمالك - المعادى)

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الشروط المشتركة:

- مؤهلات متوسطة وعليا

- خبرة في نفس الوظيفة معادا المنسق والامن

- ذكور واناث

- حد اقصى للسن 45 سنة

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الحقوق المشتركة:

- المرتب حسب الخبرة

- 9 ساعات عمل

- مواصلات (او بدل مواصلات) - تأمينات صحية- حوافز بعد مرور سنه

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للتقدم للوظائف يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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13 - شركة بيوجروب - لمستحضرات التجميل العلاجية تطلب للتعين:



- مندوب توزيع

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مكان العمل: مدينة نصر

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الشروط:

- مؤهل متوسط وعالي خريجين

- ذكور فقط

- خبرة سنة في نفس الوظيفة

- لديه رخصة مهنية اولى -تانية –ثالثه

- حد اقصى للسن 27 سنة

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الحقوق والمميزات:

- المرتب: 3350 + العمولة

- تأمين طبي واجتماعي

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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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14 - فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية:



عن احتياجها الي وظيفة : * مبيعات عملاء خارجي *

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اماكن العمل : القاهرة - الجيزة

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الوصف الوظيفي :

- مسئول عن تحقيق أهداف أساسيات البيع , تحقيق الهدف الشهري و الهدف السنوى للمبيعات .

- تغطيه جميع العملاء من خلال خطوط السير و خطة التغطية .

- كتابة التقارير المطلوبة, التحديث المستمر لعملاء خط السير .

- العمل داخل فريق العمل

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مميزات وحقوق الوظيفة :

•متوسط الراتب من 3500 الي 4500

• تأمينات صحية

• تأمينات اجتماعية

عمولة. زيادات سنوية. فرص للترقية.

تامين علي الحياه

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متطلبات الوظيفة:

• مؤهل عالي او فوق متوسط

• خبرة من 6 شهور الي 1 سنوات في مجال المبيعات

• موقف محدد التجنيد

• السن يفضل من 22 الي 33 سنه

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للتقديم يرجى التسجيل من خلال الرابط التالى: اضغط هنا

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15 - شركة كبري في مجال العاب الاطفال:



1- مبيعات خارجية

2- مبيعات عبر الهاتف (اناث فقط)

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مكان العمل: النزهة (تلي سيلز)

(المبيعات الخارجية بالقاهرة والجيزة)

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الشروط:

- مؤهل عالي خريجين

- خبرة في نفس الوظيفة

- حد اقصى للسن 32

- جيد بالانجليزية

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الحقوق والمميزات:

- المرتب للمبيعات الخارجية: 4000 + العمولة و التلي سيلز 2500 + العمولة

- 9 ساعات عمل

- يوم اجازة

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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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