شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 250 فرصة .. وظائف خالية في كبرى الشركات لجميع المؤهلات والعديد من التخصصات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة الشباب والرياضة الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب ( الادارة العامة للمشروعات) من خلال مبادرة طور وغير عن العديد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات والعديد من التخصصات ننشر تفاصيلها وشروطها ورابط التقديم كما يلي :
1 - شركة خير بلدنا هايبر ماركت تطلب وتعلن عن :
يوم توظيفي مفتوح يوم السبت 27 مارس
نظرا للتوسعات الكبيره التي تشهدها شركة خير بلدنا في الفتره الحاليه فإن الشركة تعلن عن رغبتها في ضم كوادر
1- وظائف المديرين:
مدير فرع - مدير قسم الأغذية الطازجة - مدير قسم الاغذية الجافة - مدير مسائي (خبرة سابقة بنفس المجال).
مدير خدمات العاملين بالفروع - مدير منطقة أمامية -
2- وظائف التشغيل:
مشرف كاشير – كاشير – خلف الكاشير
محاسب
مشرف خدمة توصيل طلبات – موظف خدمة توصيل ( دليفري )
سائق خدمة توصيل طلبات
- مشرف بقالة واجبان - مشرف لحوم - مشرف اسماك- مشرف أغذية جافة - مشرف خضار وفاكهه - مشرف أدوات منزلية
- بائع بقالة واجبان - بائع خضار وفاكهه - بائع أسماك بائع لحوم ( جزار بلدى )
منسق ممرات / منسق تجميل ومنظفات - منسق مخزن - بائع أدوات منزلية
مشرف FMC
موظف FMC
أمين مخزن - مراقب مخزون
منسق طلبيات وتوريدات ( لوجستيك )
مشرف أمن - موظف أمن - مراقب كاميرات
موظف خدمات
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مزايا الشركة
*مرتبات مجزيه *حوافز شهرية *تأمين طبي *تأمين اجتماعي *بدلات انتقال ومعيشة *فرص للترقي *
الشروط العامة :
* جميع المؤهلات الدراسية.
* السن من 18 الي 40 سنة
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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة باللينك التالي ثم الذهاب مباشرا في الميعاد والمكان المحدد: : اضغط هنا
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المكان :- مركز شباب الانفوشى
الميعاد:- يوم السبت 27 مارس ٢٠٢١
التوقيت :- من الساعة 11 ص الى 4 عصرا
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2 - شركة راية كول سنتر تعلن عن يوم توظيفي للطلبة والخريجين :
من11 ص الى 3.30 عصرا للايام الاحد 21 مارس ويوم الاحد 28 مارس
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على الوظائف التالية:
- خدمة عملاء كول سنتر (رد على مكالمات)
عربى لايشترط اى لغة - طلبة وخريجين
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مكان العمل: العباسية
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الشروط:
- مؤهلات عليا خريجين وطلبة
- ذكور
- مقبول باللغة الانجليزية
حد اقصى 38 سنة
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المرتب:
1750 جنية ل 8 ساعات عمل
1100 جنية ل 4 ساعات عمل
يومين اجازة
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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة: اضغط هنا
والذهاب مباشرا على العنوان التالي:
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العنوان:
ميدان العباسية-برج التطبيقييين بجوار مترو العباسية- شركة رايه -دور18
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3 - شركة إتصال انترناشيونال كول سنتر تطلب الوظائف التالية:
يوم توظيفي مفتوح الاثنين القادم 22 مارس
- ممثل خدمة عملاء عبر الهاتف
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مكان العمل: العباسية
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الشروط:
- مؤهل عالي خريجين
- ذكور واناث
- من مقبول الى جيد بالانجليزية
- حد اقصى للسن 35 سنة
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المميزات والحقوق:
• الراتب: من 2200 الى 2500 جنيه + اداء.
• مواعيد العمل: 8 ساعات ونص
• الأجازة: يومين.
• التأمينات: طبية و إجتماعية لا تخصم من الراتب.
• فرصة لتطوير و تحسين اللغة الإنجليزية.
• خط إتصالات.
• سرعة الترقى و التدرج الوظيفى وفقاً للكفاءة.
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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا
ثم الذهاب في الميعاد واليوم التالي:
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العنوان:
برج مصر للسياحة بميدان العباسية بجوار مجمع محاكم مجلس الدولة الدور - العباسية C شركة اتصال انترناشيونال
الميعاد:
يوم الاثنين 22 مارس 2021 من الساعة 10 ص الى 3 عصرا
للاستفسار اتصل على:01222142797
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4 - مجموعة فروع كاديني للملابس الكلاسيك تطلب للتعين:
في سوهاج_اسيوط_الفيوم_دمنهور
1- مدير فرع
2- نائب مدير فرع
3-بائعين فروع
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مكان العمل: اسيوط- دمنهور- المنصورة
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الشروط المشتركة:
- مؤهل متوسط وعالي خريجين
- خبرة في نفس المنصب في مجال البيع الكلاسيك لاتقل عن 3 سنوات
- حد اقصى للسن 30 سنة
- مستوى مقبول بالانجليزي
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الحقوق المشتركة
- مرتبات مجزية حسب الخبرة
- 9 ساعات عمل
- تأمينات
- حوافز شهرية بناء علي المبيعات
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للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا
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5 - سيماك لمستحضرات التجميل Semak For Cosmetics تطلب للتعين:
1- مبيعات خارجية (البيع للشركات)
2- برموتر (عرض المنتجات والفلايرز بالفروع)
3- سوشيال ميديا (بالدقي)
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مكان العمل: القاهرة والجيزة
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الشروط:
- مؤهلات عليا خريجين
- ذكور واناث
- لا يشترط الخبرة في وظيفة البرموتر
- يشترط الخبرة في وظيفة المبيعات والسوشيال ميديا
- حد اقصى للسن 35
- يشترط جيد جدا في الانجليزية في وظيفة السوشيال ميديا
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المميزات:
- مرتب عالي + عمولات
- 8 ساعات عمل
- تأمينات طبية واجتماعية
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للتقدم يرجى ارسال السيرة الذاتية مع صورة شخصية حديثة على:
[email protected]
Subject: (Job Title + 409) for example (مبيعات + 409)
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6 - شركة اوباي Opay لماكينات دفع الكتروني تطلب للتعين:
1- قائد فريق توزيع Supervisor
2- مندوب تحصيل وتوزيع
توزيع الماكنيات وتحصيل المحافظ الالكتروني
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مكان العمل: المنيا- الفيوم-اسيوط-الاقصر-بني سويف-سيوه -الغردقه-اسوان-قنا-سوهاج-
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الشروط المشتركة
- مؤهلات عليا وفوق متوسطة خريجين
- ذكور واناث
- خبرة في نفس المجال والوظيفة
- حد اقصى للسن 35 سنة
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الحقوق والمميزات:
- المرتب: للسوبرفايزر 5200
للمندوب: 3400
+ بدل موصلات1700 + عموله شهريه ع التحصيل
يومين اجازة
9 ساعات عمل
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للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا
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7 - شركه كارل كير Carel Care Transsison أحدى شركات ترانزيشن موبايل تعلن عن حاجتها لتوظيف:
1- كول سنتر
2- امين مخزن
3- مسئول علاقات عامة
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1- كول سنتر
مكان العمل: القاهرة رمسيس
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متطلبات الوظيفه
- خريحين مؤهل عالي
- خبرة من 6 شهور
- حد اقصى للسن 30 سنة
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الحقوق والمميزات:
المرتب 2700
8 ساعات عمل – يومين اجازة
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2- امين مخزن
مكان العمل: القاهرة رمسيس
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متطلبات الوظيفه
- خريحين مؤهل عالي
- خبرة من سنة
- اجادة الاكسيل
- حد اقصى للسن 30 سنة
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الحقوق والمميزات:
المرتب 2700
العمل من 10ص الى 6.30 م – يومين اجازة
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3- مسئول علاقات عامة
مكان العمل: القاهره - الأسماعيليه - المنيا - الأقصر - الأسكندريه - المنصوره
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متطلبات الوظيفه
- خريحين مؤهل عالي
- خبرة من سنة
- اجادة الاكسيل
- حد اقصى للسن 30 سنة
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الحقوق والمميزات:
المرتب 3000
العمل من 10ص الى 6.30 م – يومين اجازة
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للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة: اضغط هنا
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8 - سنتر شاهين (البيع بالتجزئة) يطلب للتعين:
1- مبيعات بالفرع
2- عمال تحميل
3- موظف امن
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مكان العمل: مدينة نصر
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1- مبيعات بالفرع
مسئول عن البيع والتنسيق بالفرع
- مؤهل عالي او فوق متوسط خريجين – ذكور
- حد اقصى للسن 35 سنة
- المرتب 2200 ج + الكوميشين + تأمين طبي + صندوق زمالة + عمولات فردية
- 9 ساعات عمل
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2- عمال تحميل
تحميل البضائع - تنسيق المخزن
- مؤهل او بدون – ذكور
- حد اقصى للسن 35 سنة
- المرتب 2100 ج – 9 ساعات عمل + عمولة
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3- موظف امن
تحميل البضائع - تنسيق المخزن
- مؤهل متوسط – ذكور
- حد اقصى للسن 35 سنة
- المرتب 2800 ج – 12 ساعة عمل + عمولة
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للتقدم لأي وظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا
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9 - أمان لتمويل المشروعات / تمويل المشروعات المتناهية الصغر:
الوظيفة : أخصائي تمويل
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مكان العمل: القاهرة الكبرى ( القاهرة - الجيزة - القليوبية )
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مسئوليات ومهام الوظيفة:
• الترويج لمنتجات الشركة ومقابلة الفئة المستهدفة من العملاء للشركة داخل النطاق الجغرافي المحدد له.
• شرح أهداف الشركة والمزايا التي تقدمها للعملاء وإقناعهم بالاشتراك فيها.
• توفير المعلومات للعملاء الراغبين في الاستفادة من خدمات الشركة وعن الشروط والضوابط والسياسات المتبعة.
• تقديم المساعدة للعملاء بتوفير النماذج لهم وإرشادهم إلي استيفائها والي إعداد المستندات التي ترفق بها.
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الشروط:
- مؤهلات عليا خريجين
- ذكور واناث
- حد اقصى للسن 35
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الحقوق:
- المرتب: 1700 / حوافز على الانتاجية و سداد العملاء
- من 9 ص الى 5 م
- جمعة وسبت اجازة
- تأمينات
- بدل انتقال / بدل تليفون
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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا
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10 - شغل_اونلاين_طلبة_خريجين
فرصة مختلفة لكل الشباب من مختلف محافظات مصر و من الجنسين للطلاب و الخريجين و الباحثين عن عمل
دلوقتي طور وغير بتقدملك فرصة تدريب مجاني Internships بالشركات
مع فرصة كبيرة للتوظيف بعد التدريب
الشغل هيكون اونلاين * online sales *
و الشغل هيكون من البيت مقابل عمولة
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لو انت مهتم و معاك سمارت فون وحابب تقدم سجل معانا علي اللينك
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- العدد المطلوب 200 شاب و فتاة
- عمولات مجزية
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- سجل على الرابط التالى: اضغط هنا
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11 - مطلوب لشركة كوكى - أمريكانا:
وظيفة (مندوب مبيعات)
• بيع وتوزيع منتجات الشركه للعملاء في منطقته البيعية والبحث الدائم عن عملاء جدد.
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مكان العمل: المريوطية
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شروط الوظيفة:
• مؤهل متوسط حد ادنى.
• يفضل خبرة بمجال مبيعات السلع الاستهلاكية.
• السن لايزيد 30عام.
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مميزات العمل:
المرتب: قابل للتفاوض
• تأمين أجتماعى وتأمين طبى خاص.
• منح نقدية مجزية بالأعياد والمدارس.
• صندوق زمالة للمساعدات المالية.
• أرباح سنوية مجزية.
• وسيلة مواصلات.
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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا
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12 - اوسكار جراند ستورز لتجارة المواد الغذائية يطلب للتعين:
1- شيف جزار (توضيب)
تقطيع اللحوم و تشفيتها و البيع
2- شيف بقالة
تقطيع الجبن - البيع
3- شيف تنظيف و بيع اسماك
تنظيف الاسماك - البيع-
4- شيف خباز و تسوية مخبوزات
الدراية الكامله بجميع انواع المخبوزات و كيقيه التصنيع و التسوية
5- منسق بالاقسام المختلفة (رص و تنسيق المنتجات)
6- مراقب امن
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مكان العمل: الفروع المختلفة (التجمع الخامس - مصر الجديدة- الزمالك - المعادى)
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الشروط المشتركة:
- مؤهلات متوسطة وعليا
- خبرة في نفس الوظيفة معادا المنسق والامن
- ذكور واناث
- حد اقصى للسن 45 سنة
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الحقوق المشتركة:
- المرتب حسب الخبرة
- 9 ساعات عمل
- مواصلات (او بدل مواصلات) - تأمينات صحية- حوافز بعد مرور سنه
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للتقدم للوظائف يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا
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13 - شركة بيوجروب - لمستحضرات التجميل العلاجية تطلب للتعين:
- مندوب توزيع
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مكان العمل: مدينة نصر
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الشروط:
- مؤهل متوسط وعالي خريجين
- ذكور فقط
- خبرة سنة في نفس الوظيفة
- لديه رخصة مهنية اولى -تانية –ثالثه
- حد اقصى للسن 27 سنة
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الحقوق والمميزات:
- المرتب: 3350 + العمولة
- تأمين طبي واجتماعي
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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا
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14 - فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية:
عن احتياجها الي وظيفة : * مبيعات عملاء خارجي *
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اماكن العمل : القاهرة - الجيزة
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الوصف الوظيفي :
- مسئول عن تحقيق أهداف أساسيات البيع , تحقيق الهدف الشهري و الهدف السنوى للمبيعات .
- تغطيه جميع العملاء من خلال خطوط السير و خطة التغطية .
- كتابة التقارير المطلوبة, التحديث المستمر لعملاء خط السير .
- العمل داخل فريق العمل
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مميزات وحقوق الوظيفة :
•متوسط الراتب من 3500 الي 4500
• تأمينات صحية
• تأمينات اجتماعية
عمولة. زيادات سنوية. فرص للترقية.
تامين علي الحياه
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متطلبات الوظيفة:
• مؤهل عالي او فوق متوسط
• خبرة من 6 شهور الي 1 سنوات في مجال المبيعات
• موقف محدد التجنيد
• السن يفضل من 22 الي 33 سنه
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للتقديم يرجى التسجيل من خلال الرابط التالى: اضغط هنا
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15 - شركة كبري في مجال العاب الاطفال:
1- مبيعات خارجية
2- مبيعات عبر الهاتف (اناث فقط)
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مكان العمل: النزهة (تلي سيلز)
(المبيعات الخارجية بالقاهرة والجيزة)
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الشروط:
- مؤهل عالي خريجين
- خبرة في نفس الوظيفة
- حد اقصى للسن 32
- جيد بالانجليزية
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الحقوق والمميزات:
- المرتب للمبيعات الخارجية: 4000 + العمولة و التلي سيلز 2500 + العمولة
- 9 ساعات عمل
- يوم اجازة
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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا
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