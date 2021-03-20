شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: حصر 120 حالة مرضية في قافلة طبية لإجراء عمليات جراحية لهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية القافلة الطبية التي تم تنظيمها بالتعاون والتنسيق بين لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، محافظة الغربية ومؤسسة صناع الخير.

خلال القافلة، تم حصر المواطنين الذين يحتاجون لتدخلات جراحية عاجلة ووصل عددهم لـ(120) حالة مرضية تستدعى التدخل الجراحي في تخصصات (الرمد، القلب، العظام، الجلدية، الباطنة، الجراحة)، وسيتم إجراء تلك العمليات في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية وستتكفل الدولة بتكاليفها كاملة بجانب توفير أطراف صناعية من مستشفيات القوات المسلحة.