شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية العربية للعلوم تحتفل بتخرج ٣٣٤ من طلبة الدراسات العليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بتخريج ٣٣٤ من دارسين بكلية الدراسات العليا في الإدارة بفرع القاهرة من جنسيات مختلفة «مصر- ليبيا – سوريا- المغرب».

وقال الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية، إن الأكاديمية حرصت على الاستثمار في أبنائها الطلاب، وأشار إلى أن تزامنآ مع مرور خمسين عامآ على إنشاء الأكاديمية العربية نجحت الأكاديمية في مواكبة العصر وباحدث ما توصل إليه العلم وذلك بفضل ما أبرمته من اتفاقيات مع كبريات المؤسسات والجامعات فضلا عن الإعتمدات الدولية في مختلف التخصصات التعليمية.

وأكد أن الأكاديمية تمتلك الكليات والمنشأت التعليمية المتميزة والتى تم إنشائها وفقآ لأحدث المعايير الدولية بمقرها الرئيسى وافرعها المختلفة خاصة فرع العلمين والذى تم إنشائه مؤخرآ ويضم ثلاث كليات طب الأسنان، والذكاء الإصطناعى، والصيدلة وسيستقبل طلاب الدراسات العليا بداية من الفصل الدراسي القادم.