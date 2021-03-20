شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ثم انخفاض .. تعرف على الطقس والظواهر الجوية من السبت إلى الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الارصاد الجوية المصرية حالة الطقس والظواهر الجوية خلال الإسبوع الجارى بدءا من اليوم السبت وحتى الخميس المقبل

وأكدت هيئة الارصاد ارتفاع درجات الحرارة من اليوم السبت حتى الثلاثاء بقيم تتراوح من (6: 8) درجات مئوية ليسود طقس حار شمالا شديد الحرارة جنوبا خلال النهار ومعتدل ليلا محذرة من نشاط الرياح المثيرة للأتربة.

وحذرت الارصاد الجوية المواطنين من الانخداع في الطقس رارتفاع درجات الحرارة فما يلبث أن تنخفض مرة ثانية بنفس القيم ليسود طقس لطيف نهارا على شمال البلاد وبارد ليلا على جميع الانحاء.

و «المصرى اليوم «تنشر توقعات الطقس والظواهر الجوية من السبت وحتى الخميس المقبل حسب بيان هيئة الارصاد الجوية :

- حالة الطقس السبت 20 مارس 2021:

انتشار أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحري ومدن القناة

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على اغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (6: 8) درجات ليسود الطقس الحار شمالا وشديد الحرارة جنوبا في النهار، والبارد ليلا



- حالة الطقس الأحد 21 مارس 2021:

انتشار أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على اغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (6: 8) درجات ليسود الطقس الحار شمالا وشديد الحرارة جنوبا في النهار، والبارد ليلا



- حالة الطقس الاثنين 22 مارس 2021 :

انتشار أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من سيناء

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على اغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (6: 8) درجات ليسود الطقس الحار شمالا وشديد الحرارة جنوبا في النهار، والبارد ليلا



- حالة الطقس الثلاثاء 23 مارس 2021 :

نشاط رياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد.

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على اغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (6: 8) درجات ليسود الطقس الحار شمالا وشديد الحرارة جنوبا في النهار، والبارد ليلا

- حالة الطقس الأربعاء 24 مارس 2021

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على اغلب الانحاء بقيم تتراوح مابين (6: 8) درجة مئوية ليسود طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوبا نهارا بارد ليلا.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة.

- حالة الطقس الخميس 25 مارس 2021



شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية.

وطالبت الهيئة المواطنين بإتخاذ التدابير كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة .

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