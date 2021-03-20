شكرا لقرائتكم خبر عن دهسته سيارة وفرت هاربة .. مصرع مدرس في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي «مدرس» مصرعه دهسته سيارة وفرت هاربة بطريق الصعيد الصحراوي الغربي بالمنيا .

تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بمصرع شعبان عطية محمد، 56 سنة، مدرس، مقيم بمركز مغاغة، دهسه سيارة وفرت هاربة بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، بمدخل قرية برطباط بدائرة المركز .

تم نقل جثة المدرس إلى مشرحة مستشفى مغاغة المركزي تحت تصرف النيابة العامة .