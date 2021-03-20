شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ذروة الموجة الحارة الإثنين والثلاثاء وانخفاض الحرارة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض لموجة حارة بداية من اليوم إلى يوم الثلاثاء معلنة بداية فصل الربيع مناخيا، تؤثر على كافة الأنحاء مسببة ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة، لافتة إلى أن ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة يكون يوم الاثنين والثلاثاء ثم تنخفض درجة الحرارة فى نهاية يوم الثلاثاء بشكل كبير.

وتابعت هيئة الأرصاد، أن سمة الفترة الحالية ستكون الأتربة العالقة نهارا والرمال المثارة مع نشاط الرياح، وأهابت بعدم الانخداع فى ارتفاع درجات الحرارة لأنه سرعان ما ينخفض نهاية الأسبوع.

ويشهد الطقس اليوم السبت، طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة، وطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 16 درجة.