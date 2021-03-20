شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين.. والطماطم بـ 3 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم السبت وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 3 جنيهات للكيلو
-البطاطس 4 جنيهات
-البصل بـ 5 الأبيض
-البصل الأحمر 7جنيهات
-الكوسة 6 جنيه للكيلو
-الجزر 5 جنيهات
-الخيار 5 جنيه.
-الجوافة 9 جنيه
-الباذنجان الرومى بـ 5.5 للكيلو
-الفلفل الرومى بـ 9 للكيلوجرام.
-الباذنجان الأبيض 6.5 حنيه
-الفلفل البلدى بـ 8 جنيه
-الفلفل الألوان 20 والليمون 21 جنيه.
-الفاصوليا الخضراء 15 جنيها.
-التفاح السكرى 26 جنيها.
-كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات
- اليوسفى 9 جنيهات
-الموز البلدى 10 جنيهات.
-العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.
- التفاح الإيطالى 25 جنيها.
-البسلة 8.5 جنيه
- البرتقال بسرة 8.5 جنيه