شكرا لقرائتكم خبر عن موجة حارة ورياح وأتربة.. ننشر خريطة الظواهر الجوية حتى الخميس والان مع تفاصيل الخبر
وفيما يلى ننشر خريطة الظواهر الجوية حتى الخميس المقبل، كما يلى :
- يوم السبت 20 مارس:
فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا ) .
أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة .
رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية .
- يوم الأحد 21 مارس:
أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء
نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية .
- يوم الإثنين 22 مارس :
أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.
نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء .
- الثلاثاء 23 مارس :
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء
نشاط رياح مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من شمال الصعيد .
- يوم الأربعاء 24 مارس :
اعتبارا من الأربعاء 24 مارس انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من ( 6-8 ) درجة مئوية ليسود طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوبا نهارا بارد ليلا
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد
- يوم الخميس 25 مارس :
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية و السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية .
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.