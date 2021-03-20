شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: مشاركة مصرية نشطة فى أعمال لجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك مصر بشكل نشط فى أعمال الدورة الـ65 للجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة فى نيويورك، التي انطلقت افتراضيا يوم 15 مارس الجارى وتستمر لمدة أسبوعين، وذكرت وزارة الخارجية اليوم السبت أن الدورة - التى تعقد أعمالها هذا العام تحت عنوان "المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة واتخاذها القرار في الحياة العامة، وكذلك القضاء على العنف لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كافة النساء والفتيات" - تشهد مشاركة نشطة من جانب المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.



وأوضحت الوزارة أن الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة شاركت من خلال رسالة مرئية مسجلة في اجتماع المائدة المستديرة الوزارية الخاص بمناقشة أفضل الممارسات لتحقيق المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة واتخاذها القرار في الحياة العامة.



كما ألقت رئيسة المجلس القومي للمرأة البيان الوطني خلال جلسة النقاش العام، متناولة التقدم الملحوظ الذي أحرزته مصر في مجال تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، وأشارت إلى نجاح مصر في تقديم قرار مهم عن تعزيز الاستجابة السريعة لتداعيات الجائحة على المرأة والفتاة اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتوافق.



وفى السياق ذاته..قال السفير محمد إدريس المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، إن لجنة وضعية المرأة تعد أهم محفل وتجمع دولي لمناقشة قضايا تمكين المرأة، مؤكداً حرص مصر على المشاركة بفاعلية كل عام في جميع فعاليات اللجنة.



وأضاف أن أعمال اللجنة خلال هذه الدورة تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى كونها أول دورة تُعقد عقب مرور 25 عاماً على اعتماد إعلان ومنهاج عمل بكين الخاص بالنهوض بالمرأة، وكذلك بالنظر لانعقادها بشكل غير مسبوق يجمع بين المشاركة من خلال وسائل التواصل الافتراضي والمشاركة الفعلية على مستوى البعثات في نيويورك في ضوء تداعيات جائحة كورونا.



وشدد على أن الإنجازات المصرية على صعيد تمكين المرأة في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والمجتمعية تمثل قصة نجاح وطنية.