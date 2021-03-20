شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخصين وإصابة 14 في 5 حوادث طرق بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي شخصان مصرعهما، فيما أصيب 14 آخرون، في 5 حوادث طرق في المنيا.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بمصرع شخصين اثنين وإصابة 14 آخرين في 5 حوادث طرق بالمحافظة، حيث شهد طريق الصعيد الشرقي، انقلاب سيارة رقم 237 ب وس ملاكي، شمال مدخل بني حسن بمركز أبوقرقاص، نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر، مما تسبب في إصابة 4 أشخاص.

كما شهد الطريق أيضا انقلاب سيارة رقم 6897 نصف نقل محملة بمحصول بردقوش، وعمال، شمال قرية الناصرية بمركز بني مزار نتيجة اختلال عجلة القيادة. مما تسبب في إصابة 9 عمال بينهم 6 سيدات.

ولقي سائق مصرعه في حادث انقلاب توك توك، بطريق دير سمالوط، بمركز سمالوط في المنيا، نتيجة السرعة الزائدة. كما لقي مدرس مصرعه صدمته سيارة بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي بمدخل قرية برطباط بمركز مغاغة، فرت هاربة. فيما أصيب أمين شرطة في حادث انقلاب سيارة رقم 1619 ن ج ا ملاكي، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي، شمال قرية الشيخ فضل، بمركز بني مزار. تم نقل المصابين للمستشفيات العامة والمركزية للعلاج، والضحايا تحت تصرف النيابة العامة.