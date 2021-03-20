شكرا لقرائتكم خبر عن روتانا تكشف تفاصيل ألبوم فريدة الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت شركة روتانا للإنتاج الفني، عن تفاصيل الألبوم الجديد للمطربة المصرية فريدة، التي تخوض تجربتها الفنية الأولى.



ونشر الحساب الرسمي لشركة «روتانا»، على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر» صور للمطربة فريدة، وعلقت عليها قائلة:«قريبا في2021 ألبوم للفنانة فريده، ٩ أعمال فنيه تجمع أبرز شعراء وملحنين وموزعين الوطن العربي بالتعاون مع شركة رزام».

ويعد هذا هو الألبوم الأول لفريدة، حيث ستتعاون فيه مع مجموعة من أبرز الشعراء والفنانين من أبرزهم أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة وعمرو مصطفى.

ويضم الألبوم 9 أغاني هي يضم الألبوم ٩ أغاني وهم:

1- «الأمل البعيد» من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد.

2- «وردة» من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان خالد عز.

3- «الناس تتعلم» من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى

4- «بحبني» من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمد رحيم.

5- «روح الله لايسيئك» من كلمات نادر عبدالله، ألحان تامر عاشور.

6- «نص طريق» من كلمات تامر حسين، ألحان إسلام زكي.

7- «الكل قالك» من كلمات محمد عبيه، وألحان أحمد المالكي.

8- «هتتحل» من كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي.

9- «بنات جيلي» من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان رامي جمال.