شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب ومحافظ أسوان يطلقان ماراثون «رياضتك.. مناعتك» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مهرجان الدراجات، اليوم السبت، تحت شعار «رياضتك.. مناعتك»، وذلك بمشاركة 250 شاب وفتاة من أبناء المحافظة.

وبدأ الماراثون من المسجد الجامع إلى نادى أسوان الرياضي، حيث تم السير مسافة 3 كيلو، بمشاركة وزير الشباب ومحافظ أسوان، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

ويستكمل الدكتور أشرف صبحي والمحافظ، جولاتهما بزيارة جامعة أسوان، لحضور فعاليات مؤتمر السياحة الرياضية، الذي تم انطلاقه منذ أيام، ومركز شباب دراو ومهرجان النوبة الثاني، المقام على أرض قريتى دهميت، وامبركاب.

وكان وزير الشباب والرياضة، قد وصل صباح اليوم السبت إلى محافظة أسوان لتفقد وافتتاح العديد من المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة، ومتابعة سير العمل داخل تلك المنشآت، والتعرف على آخر المستجدات الخاصة بتطويرها ورفع كفاءتها، والعمل على تفعيل دورها المجتمعي، وتعظيم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك المنشآت للنشء والشباب في الفئات العمرية المختلفة .

وعقب وصوله لمطار أسوان، توجه وزير الشباب والرياضة لديوان عام المحافظة وكان في استقباله اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، قبل بدء برنامج زيارته للمحافظة، وعقب ذلك أطلق وزير الشباب والرياضة شارة البدء لمهرجان الدراجات الذي تنظمه الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان، تحت شعار «رياضتك.. مناعتك» بمشاركة الف شاب وفتاة من أبناء المحافظة.

يأتي ذلك ضمن إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة في جعل الرياضة أسلوب حياة وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية بمشاركة مختلف الفئات من الشباب المصري في عدد من الأنشطة الرياضية التي تقيمها الوزارة بصفة منتظمة في محافظات الجمهورية والتي تهدف إلى رفع اللياقة البدنية والصحية والمناعة لدى الشباب المصري والذي يعتبر الركيزة الأساسية في بناء الدولة المصرية .

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بمشاركة شباب محافظة أسوان في هذا الماراثون الرياضي، مشدداً على ضرورة ممارسة الشباب للرياضة انطلاقاً من أهمية التنشئة السليمة للأجيال القادمة، والاهتمام بدور الرياضة في التربية البدينة والجوانب الصحية، وخلق جيل واع وسليم صحياً وبدنياً، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم ركيزة هامة وأساسية لبناء وتقدم المجتمع فهم القوة الفعالة القادرة على صناعة المستقبل لمصرنا الغالية.

وقبل إطلاق شارة البدء للماراثون، استمع وزير الشباب والرياضة لبعض الشباب من ذوي القدرات والهمم، حيث وجه بضرورة حل جميع المشكلات التي تواجههم، كما وجه بدراسة إنشاء ملعب لكرة الجرس للمكفوفين.

ومن المقرر أن يشهد وزير الشباب والرياضة خلال جولته بمحافظة أسوان ختام ملتقى السياحة الرياضية، والاعلان عن بطولة سباق النيل الدولي، كما يشهد بمركز شباب دراو قافلة خير بلدنا، ويتفقد مراكز شباب دابود وكتشمنه، بالإضافة إلى افتتاح النسخة السابعة من دورى الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية بمركز شباب الأمبركاب، وكذا افتتاح مقر مركز شباب دهميت وختام مهرجان النوبة الثاني، وافتتاح أعمال تطوير نادي التجديف، ويختتم زيارته بافتتاح معرض المنتجات البيئية بمركز شباب مدينة أسوان، ويلتقي مع شباب المحافظة خلال لقاء مفتوح ويقوم بتكريم 6 من أمهات الشهداء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة .