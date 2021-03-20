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تحرير ٧ محاضر في حملة تموينية على المخابز بسيدي سالم

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مجدي أبو العينين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، حملة تموينية على المخابز بقرية دمرو صباح اليوم للتأكد من صلاحية وجودة الخبز المدعم، وأسفرت الحملة عن تحرير ٧ محاضر متنوعة (١ مواصفات، ١ عدم إعطاء بونات صرف، ٤ نقص وزن، ١ مخالفة تعليمات)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس المدينة استمرار متابعة المخابز بقرى ومدينة سيدي سالم للتأكد من صلاحية وجودة الخبز المدعم المقدم للمواطنين والتزام أصحاب المخابز. جاء ذلك بحضور أيمن عبدالسلام محمود، رئيس القرية ومفتشى التموين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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