شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير ٧ محاضر في حملة تموينية على المخابز بسيدي سالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، حملة تموينية على المخابز بقرية دمرو صباح اليوم للتأكد من صلاحية وجودة الخبز المدعم، وأسفرت الحملة عن تحرير ٧ محاضر متنوعة (١ مواصفات، ١ عدم إعطاء بونات صرف، ٤ نقص وزن، ١ مخالفة تعليمات)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس المدينة استمرار متابعة المخابز بقرى ومدينة سيدي سالم للتأكد من صلاحية وجودة الخبز المدعم المقدم للمواطنين والتزام أصحاب المخابز. جاء ذلك بحضور أيمن عبدالسلام محمود، رئيس القرية ومفتشى التموين.