شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة بلطيم يتفقد قرية المطارفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء مهندس أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، صباح اليوم مدرسة الفصل الواحد بقرية المطارفة بإدارة بلطيم التعليمية، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية، ورعاية طلاب هذه المدرسة، خاصة أنها المدرسة الوحيدة بالقرية، وشدد رئيس المدينة على ضرورة تطهير وتعقيم المدرسة والالتزام بلبس الكمامات والإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

جاء ذلك بحضور علاء الشوادفى، رئيس الوحدة المحلية لقرية الربع.

رءيس مدينة بلطيم يتفقد قرية المطارفه

رءيس مدينة بلطيم يتفقد قرية المطارفه

رءيس مدينة بلطيم يتفقد قرية المطارفه

رءيس مدينة بلطيم يتفقد قرية المطارفه

رءيس مدينة بلطيم يتفقد قرية المطارفه

رءيس مدينة بلطيم يتفقد قرية المطارفه

رءيس مدينة بلطيم يتفقد قرية المطارفه

رءيس مدينة بلطيم يتفقد قرية المطارفه