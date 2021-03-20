شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تتوقع سقوط أمطار خفيفة غدا على أجزاء من السواحل الشمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار الصادرة عن مركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى وخرائط الأمطار على مصر، احتمالية سقوط أمطار خفيفة غداً على أجزاء متفرقة من السواحل الشمالية.

وتتجه الحرارة اليوم السبت، نحو الارتفاع ويسود طقس معتدل نهارًا على مدن الساحل الشمالي، مائل للحرارة على المناطق الداخلية من الشمال، حار على مناطق شمال ووسط الصعيد وشديد الحرارة جنوبًا، يميل للبرودة ليلًا على شمال الجمهورية ويكون لطيفًا على باقى المناطق.

وتسود أجواء مشمسة اجمالًا يتخللها ظهور متفرق للسحب شمالًا مع رياح معتدلة الى نشطة، يزداد نشاطها على مناطق الصحراء الغربية ويصحبها إثارة للرمال هناك، بينما تكون خفيفة الى معتدلة على باقى الانحاء.

أما حالة البحرين فيكون البحر الأحمر معتدلًا، والبحر المتوسط معتدل إلى مضطرب.