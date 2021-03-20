شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير 65 رحلة جوية تقل 6333 راكبا إلى دول مختلفة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، على مدار اليوم السبت، رحلاتها إلى 65 وجهة تنقل على متنها ما يقرب من 6333 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.
وصرحت مصادر بشركة مصر للطيران بأن الشركة سوف تسير اليوم، 65 رحلة جوية بمعدل 42 رحلة دولية إلى كل من بيروت، بغداد أكرا، لاجوس، تونس، أبوجا، الدوحه، أبوظبي، لندن، نيويورك، موسكو، باريس، مدريد، إسطنبول، بروكسل، جنيف، امستردام، كوبنهاجن، دبي، ميونيخ، برلين(ألمانيا)، فيينا، فرانكفورت، ميلانو، البحرين، عمان، نيروبي، أديس أبابا، الشارقة، إربيل، الخرطوم، و 20 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان، و 3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 6333 راكبا.
واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.
كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.