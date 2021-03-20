شكرا لقرائتكم خبر عن CNN بالعربية توصى بزيارة جبال الملح في مدينة بورفؤاد السياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل موقع CNN بالعربية نشر تقاريره السياحية عن مصر، حيث نشر الموقع تحت عنوان "أشبه بجبال الثلج..ما حقيقة هذه الجبال البيضاء في مصر؟"، تقريرا صحفيا مصورا استعرض خلاله "ملاحات مدينة بورفؤاد" بمحافظة بورسعيد، وما بها من جبال الملح الشاهقة التي تبدو شبيهة بجبال الثلج في أوروبا.

وأشار التقرير إلى أن جبال الملح أصبحت بمثابة مزار سياحي يستقطب المصريين من شتى المحافظات المصرية لمشاهدة هذه الجبال البيضاء الشاهقة والتزلج عليها، لتصبح جبال للجليد خاصة بمصر.

وتضمن التقرير أيضا صوراً من زاوية مختلفة وتسليط الضوء على الأماكن السياحية والتراثية، ترصد مشاهد مختلفة لجبال الملح في "ملاحات مدينة بورفؤاد"، واصفا إياها بالجمال والبياض الناصع، وأنها تشبه جبال الثلج بالقطب الشمالي.

وأوصى تقرير "سي إن إن" بزيارة جبال الملح خلال الشتاء من أجل استحضار أجواء شتوية حقيقية، بالإضافة إلى الاستفادة من الجلوس على الملح، الذي يسحب الطاقة السلبية من الجسم، ويُشبه جلسات العلاج الطبيعي بكهوف الملح لمعالجة الأمراض.