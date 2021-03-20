تفقد السيسي أعمال تطوير شبكة الطرق والمحاور بالقاهرة تتصدر اهتمامات الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

سلطت صحف القاهرة الصادرة، صباح السبت، الضوء على عدد من الموضوعات ذات الشأن المحلي، أهمها تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي الأعمال الإنشائية الخاصة بتطوير شبكة الطرق والمحاور بالقاهرة.

ففي صحيفة (أخبار اليوم) وتحت عنوان (جولة تفقدية للرئيس لمتابعة تطوير شبكة الطرق والمحاور بالقاهرة) قالت الصحيفة إن الرئيس السيسي، قام بجولة تفقدية، بعد ظهر الجمعة، للأعمال الانشائية الخاصة بتطوير شبكة الطرق والمحاور بالقاهرة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قوله :" إن الرئيس تابع خلال الجولة مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية وشبكة الكباري الجديدة بمنطقة محور الشهيد ومحور شنزو آبي، الذي يربط حي مدينة نصر ومنطقة شرق القاهرة بأحياء التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة والتجمعات السكانية والعمرانية الجديدة على امتداد طريق السويس حتى العاصمة الإدارية الجديدة، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في سهولة حركة المواطنين والمركبات وإنهاء التكدس المروري بتلك المناطق".

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع على مستجدات الأعمال الجارية لتطوير مدينة الأمل من طرق وخدمات شاملة، كما تفقد الرئيس كذلك أعمال تجديد والتطوير الشامل لحديقة الطفل بالحي السادس بمدينة نصر، وقد التقي بإحدى السيدات من المواطنات التي تصادف وجودها، حيث استمع لها وناقشها في بعض المطالب التي عرضتها.

وتحت عنوان (13 مليار دولار استثمارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود) قالت صحيفة (الأهرام) إن وزارة البترول والثروة المعدنية تعكف على تنفيذ خطة استثمارية بقيمة 13.2 مليار دولار خلال العامين المقبلين من أجل تحقيق استراتيجية الاكتفاء الذاتي من الوقود.

واستعرضت الصحيفة تصريحات خاصة لوزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا قال خلالها إنه يتم حاليا تنفيذ خطة طموحة لتطوير منظومة التكرير والبتروكيماويات في مصر من خلال رفع كفاءة التشغيل للمصافي القائمة، وإضافة وحدات إنتاجية جديدة، بالإضافة إلى إنشاء مشروعات بترولية وبتروكيماوية جديدة بهدف استدامة توفير المنتجات البترولية والبتروكيماوية للسوق المحلية، وقطاعات الدولة الاقتصادية، وتقليل فاتورة الاستيراد، وتعظيم القيمة المضافة ، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات مصر البترولية بحلول عام 2023.

وأضاف الوزير أن ملامح الخطة الاستثمارية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار تشمل 2.9مليار دولار لمجمع إنتاج السولار بشركة (أنوبك) فضلا عن 2.3 مليار دولار لتوسعات (ميدور) إلى جانب 450 مليون دولار لمجمع البنزين بشركة أسيوط، حيث دخلت مرحلة التشغيل التجريبي.

أما صحيفة (الشروق)، وتحت عنوان ("فيتش" تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6% العام المالي المقبل) سلطت الضوء على تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الذي أكد أن وكالة (فيتش) للتصنيف الائتماني توقعت نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6% في العام المالي المقبل، وأن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3% خلال العام المالي الجاري.

ولفت التقرير، إلى أن انتعاش السياحة في مصر وحركة المرور عبر قناة السويس سيؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي إلى 6% في العام المالي 21 / 2022، مشيرًا إلى أن التضخم في مصر استمر في الاتجاه الهبوطي، ومن المتوقع أن يبلغ في المتوسط 5% خلال العام المالي 20 / 2021.

وأشار التقرير إلى أنه وفقًا لـ"فيتش" فإن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تجريها الحكومة المصرية تدعم تصنيف مصر والتوقعات المستقبلية، بالإضافة إلى امتلاك مصر لاقتصاد كبير استطاع المحافظة على الاستقرار والمرونة خلال الأزمة الصحية العالمية.

وأضافت "فيتش" أن أداء الاقتصاد المصري تفوق على الغالبية العظمى من البلدان المصنفة من قبلها خلال العام الماضي.

وعلى الصعيد الاقتصادي أيضا، وتحت عنوان (الصين تستعد لشحن أول قطار كهربائي إلى مصر) قالت صحيفة (المصري اليوم) إن شركة (سي أر سي ) الصينية أكدت أنها انتهت من تصنيع أول قطار وبدأت التجهيزات الخاصة؛ تمهيدا لشحنه إلى مصر، ضمن مشروع القطار الكهربائي (عدلي منصور العاصمة الإدارية).

ونشر موقع الهيئة القومية للأنفاق صورا لعربات القطار، وهو في المرحلة النهائية للتصنيع داخل المصنع الصيني، كما أكدت وزارة النقل أنه سيتم تشغيله بشكل تجريبي أغسطس المقبل، على أن يعمل رسميا خلال احتفالات أكتوبر المقبل ويبدأ القطار الكهربائى (ال ار ات) من محطة عدلي منصور ثم يمتد موازيا لطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى إلى مدينة بدر، ويتفرع شمالا بعدها حتى مدينة العاشر من رمضان، وجنوبا إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليمتد إلى المدينة الرياضية العالمية، بطول 92 كيلو مترا، و16 محطة ويتم تنفيذه على 3 مراحل.

ودوليا، قالت صحيفة (الجمهورية)- تحت عنوان (الأزمة تتصادع بين أمريكا وروسيا)- إن العلاقات الروسية الأمريكية تمر بمرحلة متوترة بعد تصعيد في حدة خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن ضد نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال الأيام القليلة الماضية.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف تأكيده أن تصريحات بايدن الأخيرة لا يمكن تجاهلها، لكنه في الوقت نفسه قال إن عرض بوتين لإجراء محادثات لا يزال قائما، وأن الرئيس الروسي يمكنه فعل ذلك في أي وقت ملائم لبايدن.

كما أشارت الصحيفة إلى دعوة الإدارة الأمريكية للكيانات المشاركة في مشروع (نورد ستريم2) للانسحاب منه فورا ، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن هذا المشروع يعد اتفاقا سيئا لألمانيا وأوكرانيا والحلفاء في أوروبا الوسطى، كما أشار إلى أن هذا المشروع الغرض منه تقسيم أوروبا وإضعاف أمن الطاقة الأوروبي.