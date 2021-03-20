شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. نقابة المهندسين بالإسكندرية تكرم الأطفال المشاركين بمسابقات الرسم والقصة القصيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى، حفلا لتكريم الاطفال المشاركين في مسابقة الرسم والقصة القصيرة التي أعلنت عنها النقابة الفرعية لتنمية وتشجيع مواهب الأطفال.

وقال الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة الفرعية لنقابة المهندسين بالإسكندرية، أنه سعيد بالمواهب الفنية الناشئة من الأطفال وتواصل المهندسين مع النقابة الدائم من خلال اللجنة الاجتماعية والثقافية والمشاركة في العديد من الأنشطة الثقافية من الندوات والفاعليات.

واضاف خلال كلمته إن اللجنة الاجتماعية والثقافية تقدم مجهود كبير في ظل هذه الظروف الاستثنائية والغلق ولكنها حريصة على تقديم مادة ثقافية للاعضاء من خلال ندوات البث المباشر ومسابقات فنية وثقافية مع الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية.

وأشاد بالمواهب الناشئة والأعمال الفنية لأبناء المهندسين مؤكدا أن النقابة هو شغلها الشاغل هو الاهتمام بالمهندس وأسرته وسيتم توفير كافة الخدمات وتسهيلها للاعضاء.

وقدم شكره للمهندسين المتطوعين في لتقديم مواد تعليمية للأطفال ومحاضرات وورش عمل بالمجان وعلى دورهم من خلال اللجنة الاجتماعية والثقافية.

ومن جانبه قال المهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية، أنه سعيد بمشاركة عدد كبير من الأطفال في المسابقة سواء الرسم والقصة القصيرة مؤكدا أن اللجنة الاجتماعية والثقافية حريصة على تقديم مواد مختلفة تناسب جميع الاعمار واستفاد منها الأسرة من خلال برنامج ندوات ولقاءات ومسابقات.

واضاف إن الفترة المقبلة ستشهد عدد كبير من الفاعليات والأنشطة الاجتماعية والثقافية التي تهم المهندس وأسرته مع الإلتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وفى نهاية اللقاء كرم الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة، والمهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية الاطفال المشاركين في المسابقة وقدم شهادات تقدير للمهندسين المتطوعين في تقديم مواد علمية للمهندسين، وتكريم المتطوعين في تقديم دورات الكروشية المجانية ودورة البرمجه.

