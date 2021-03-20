شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز ومدينة نخل يتابع مشروعات الخطة الاستثمارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتابع سليمان فرج محمد، رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، مشروعات الخطة الاستثمارية التي يتم تنفيذها، وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سنياء.

وأكد محمد، على أن المحافظة خصصت مبلغ 30 مليون و775 ألف جنيه كاعتمادات للخطة الاستثمارية لمركز ومدينة نخل بوسط سيناء للعام المالي الجاري.

أضاف محمد، أنه تم توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية الأساسية على محاور التنمية الأساسية بواقع مبلغ 12 مليون جنيها لأعمال الكهرباء، مبلغ 15 مليون جنيها للطرق، مبلغ 3 مليون و700 ألف جنيه لتحسين البيئة، ومبلغ 75 ألف جنيه جنيها لتدعيم الوحدات المحلية.

وأشار إلى أن مشروعات الخطة الاستثمارية تشمل استكمال رصف عدد من الطرق الفرعية والرئيسية في مدينة نخل، بجانب استكمال عدد من المنشآت والمباني الحكومية وإنارة عدد من التجمعات والقري.