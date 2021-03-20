شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل تنفيذ مبادرة « مدينة نظيفة بلا نفايات » بوسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء تنفيذ مبادرة« مدينة نظيفة بلا نفايات »، وذلك بناء علي توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد أسامه عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، علي استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات في مختلف الشوارع والميادين والقري والتجمعات التابعة، وذلك تحت إشراف أدارة شئون البيئة في مجلس المدينة.

أشار عفش إلي رفع 8 أطنان من القمامة والمخلفات والنفايات والأتربة من الشوارع الرئيسية خلال حملة النظافة في قرية بغداد..مشيرًا الي إستكمال الأعمال للحصول على مدينة نظيفة بلا نفايات وحفاظاً علي صحة وسلامة جميع المواطنين من إنتشار العدوي والأمراض.