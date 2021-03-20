شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح محطة وقود بمدينة الشيخ زويد في شمال سيناء .. قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء علي عودة الحياة الي طبيعتها في منطقة الشيخ زويد، من خلال اعادة فتح الشوارع والميادين، بعد استقرار الاحوال الأمنية.

وأشار المحافظ، في تصريح له، الي تيسير الحركة واعادة الحياة الى طبيعتها فى منطقة الشيخ زويد باعادة فتح الشوارع والميادين ، وجارى الاعداد لاعادة فتح محطة للوقود بها قريبًا تيسيرا على المواطنين.

وقدم المحافظ الشكر للقوات المسلحة على جهودها من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها بالشيخ زويد