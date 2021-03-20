شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الغربية تطلق أولى الرحلات الداخلية لمسار العائلة المقدسة من شرق طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت مديرية التعليم في الغربية أول رحلة داخلية من العاملين بمدارس ادارة شرق طنطا التعليمية وأسرهم إلى مسار العائلة المقدسة بمدينة سمنود.

من جانبه، أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تم تقسيم أعداد الرحلة الخمسون على عدد 2 أتوبيس مراعاة للبعد الاجتماعي واتخاذ الإجراءات الاحترازية.

كما أكد أنه، سيتم عمل رحلات أخرى ترويجية لمسار العائلة المقدسة بسمنود من جميع الإدارات التعليمية، وتنمية روح الولاء والانتماء لدى العاملين وأسرهم، ولمعرفة أهم المزارات الموجودة بالمحافظة.

ومن جانبه اكد طارق رحمى محافظ الغربية أن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بمدينة سمنود تم بتكلفة إجمالية ٧.٥ مليون جنيه، وكانت محافظة الغربية أولي المحافظات التي انتهت من عمليات التطوير من ضمن المحافظات الثمانية التي يشملها المشروع، وتم افتتاح المسار في الرابع من يناير الماضي، في إطار الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة، في حضور كلاً من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والأنبا كاراس أسقف المحلة الكبرى وتوابعها