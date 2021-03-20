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حالة الطقس بالغردقة تشجع السائحين للقيام برحلات بحرية والنزول للشاطئ

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محمد السيد سليمان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة الغردقة بالبحر الأحمر اليوم السبت حالة من الاستقرار في الاحوال الجوية متمثلة في الشمس الساطعة وسكون وهدوء في حركة الرياح والأمواج واعتدال في درجات الحرارة واختفاء للسحب.

وأكد بشار ابو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الاحمر ان هذة الاجواء شجعت السائحين على النزول للبحر امام شواطئ القري السياحية والقيام برحلات الغطس والانشطة للبحرية وزيارة الجزر البحرية.

فيما أعلنت هيئة الارصاد درجات الحرارة المتوقعة بمدينة الغردقة اليوم السبت نهارا 29 درجة وليلا 17 درجة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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