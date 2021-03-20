شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 10 الآف شتلة زيتون علي المزارعين بقري بئر العبد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عن توفير عدد 10 آلاف شتلة زيتون وتوزيعها على المزارعين بقرى بئر العبد التي أضيرت خلال الفترة الماضية.

وأكد المحافظ، في تصريح له، أنه تم توزيع شتلات الزيتون علي المواطنين بالتعاون مع مديرية الزراعة بشمال سيناء والادارة الزراعية برمانة، ومجلس مدينة بئر العبد.

أشار المحافظ، إلي اعادة تشغيل المرافق الخدمية ورفع كفاءتها في مختلف القري التي أضيرت ، وجارى الاعداد لصرف تعويضات مالية للأهالي بعد انتهاء عمليات الحصر التي قامت بها لجان الحصر الذي تم تشكيلها من عدد من الجهات التنفيذية.