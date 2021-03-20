شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة دقيقة لمريض مصاب بضعف شديد في الأطراف بمستشفى بئر العبد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح فريق طبى من أساتذة كليات الطب بالجامعات بالتعاون مع أطباء مستشفى بئر العبدالمركزى في اجراء عملية جراحية دقيقة وخطيرة لمريض كان يعانى من آلام بالرقبة مع خذلان شديد وضعف بالأطراف الأربعة نتيجة ضيق بالقناة العصبية العنقية وكدمة بالنخاع الشوكى، في غرفة العمليات بالمستشفي.

وقال الدكتور تامر حمدى مدير إدارة المستشفى، أن الفريق الطبى قام بمجرد وصول المريض إلى المستشفى باجراء جراحة عاجلة، حيث تم استئصال ثلاثة غضاريف عنقية أمامية، مع تركيب أقفاص كربونية للمريض البالغ من العمر ٤١ عاما، وقد تحسنت حالته وأصبح قادرا على الحركة وتوقف الخذلان.

أشار حمدي، إلى أن جراحات الفقرات العنقية هي الأولى من نوعها بمستشفى بئر العبدالمركزى، وهى من أدق جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقرى على الاطلاق.

وأضاف أن الطاقم الطبى الذي أجرى الجراحة للمريض ضم كل من الدكتور أحمد مأمون سرحان مدرس مساعد وأخصائى جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقرى بجامعة الزقازيق، الدكتورة ياسمين حسن حمدى مدرس مساعد وأخصائى التخدير بطب القصر العينى في جامعة القاهرة، إلى جانب فريق المستشفى وطاقم التمريض وفنيى الاشاعة .

وقد خرج المريض من المستشفى بعد العملية الجراحية الدقيقة مع تحسن ملحوظ في الحركة والخذلان .