شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد الصلاة فى المنوفيه السبت 20-3-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة عن مواقيت الصلاة في مدن السادات وشبين الكوم وبركة السبع واشمون في محافظة المنوفيه عن يوم السيت 20-3-2021، وانتشر البحث عن مواعيد الصلاة في المنوفيه على محرك بحث جوجل اليوم، وخصوصًا البحث عن موعد أذان صلاة الفجر وكذلك موعد أذان صلاة الظهر بالإضافة إلى موعد أذان صلاة المغرب.



مواعيد الصلاة في شبين الكوم اليوم

موعد أذان الفجر 4.33 ص

موعد الشروق 6 ص

موعد أذان الظهر 12.3 م

موعد أذان العصر 3.33 م

موعد أذان المغرب 6.09 م

موعد أذان العشاء 7.24 م

مواعيد الصلاة في السادات اليوم

موعد أذان الفجر 4.36 ص

موعد الشروق 6.02 ص

موعد أذان الظهر 12.05 م

موعد أذان العصر 3.33 م

موعد أذان المغرب 6.09 م

موعد أذان العشاء 7.27م

مواعيد الصلاة في اشمون اليوم

موعد صلاة الفجر 4.33ص

موعد الشروق 6ص

موعد صلاة الظهر 12.04 م

موعد صلاة العصر 3.31 م

موعد صلاة المغرب 6.8 م

موعد صلاة العشاء 7.22 م

مواعيد الصلاة في بركة السبع اليوم

موعد أذان الفجر 4.32ص

موعد الشروق 5.59 ص

موعد أذان الظهر 12.03 ص

موعد أذان العصر 3.30م

موعد أذان المغرب 6.07 م

موعد أذان العشاء 7.25 م