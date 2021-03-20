شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء مدفن صحي غرب مدينة العريش بقيمة 22 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه يجري الإعداد لإنشاء مدفن صحي غرب مدينة العريش لحل مشكلة القمامة وإعادة تدويرها، بقيمة 22 مليون جنيه.

أضاف المحافظ، في تصريح له، أن انشاء المدفن الصحي يتم بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع والأكاديمية العربية للعلوم كاستشاريين لها، حيث تم استلام المنطقة وبدأت عمليات الإنشاء.

أشار المحافظ إلى تدريب العاملين في هذا المجال على الدفن الآمن للمخلفات الصحية..مشيرًا إلى أقامة محرقة للنفايات الخطرة به لحرق مخلفات المستشفيات .