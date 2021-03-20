شكرا لقرائتكم خبر عن طقس ربيعي بمدن محافظة شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يسود مختلف مدن محافظة شمال سيناء طقس ربيعي ، حيث سطعت الشمس علي مختلف أنحاء المحافظة، فيما تتواصل درجات الحرارة ارتفاعها في ساعات النهار.

كما تتعرض مختلف مدن المحافظة لهبوب رياح خفيفة، وتتعرض مدن الساحل إلي ارتفاع في درجة الحرارة، بينما ارتفاع أمواج البحر المتوسط علي نفس معدلاتها في ذات الوقت من العام.

وأكدت محافظة شمال سيناء إلي استقرار الأحوال الجوية خلال الأيام الحالية، حيث تقوم غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن بمتابعة الظروف الجوية بناء علي توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء