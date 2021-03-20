شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على استعدادات السكة الحديد لشهر رمضان وتعديلات مواعيد القطارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت هيئة السكة الحديد الاستعداد لشهر رمضان الكريم وإجراء تعديلات فى جداول تشغيل القطارات مع اتخاذ إجراءات استثنائية فى ظل انتشار فيروس كورونا، ويقدم الخليج 365 في 10 معلومات كل ما تريد معرفته عن هذه التعديلات خلال التقرير التالى:

1ـ ورش السكة الحديد بدأت تجهيز أكبر عدد من العربات المكيفة والعادية والجرارات استعدادا لفترة تشغيل رمضان.

2ـ التعديلات ستشمل مواعيد بعض قطارات خطوط الوجه البحرى وعلى رأسها خط القاهرة ـ الإسكندرية والعكس.

3ـ خطوط الصعيد لن تشمل تعديلات في مواعيد قطاراتها.

4ـ التعديلات تستهدف تماشى قطارات بحرى مع مواعيد الإفطار بحيث لا سيضطر ركابها للإفطار بالقطارات.

5ـ السكة الحديد ستعلن مواعيد القطارات التي سيتم تعديلها قبل شهر رمضان.

6ـ السكة الحديد لن تقوم بتوزيع وجبات على العاملين الذين تضطرهم ظروف علمهم للإفطار بمواقع العمل مثل سائقى القطارات والكمسارية ونظّار المحطات ومراقى الحركة والأبراج.

7ـ الهيئة ستكتفى بمنح من تضطره ظروف عمله للإفطار بمواقع العمل مقابل مادى عن الأيام التى سيفطر فى موقع عمله.

8ـ رفع درجة الطوارئ لمواجهة أى أعطال خصوصا أثناء الإفطار لاستمرار تشغيلها القطارات وانتظامها طوال اليوم.

9ـ قواعد الحجز المعمول بها بالسكة الحديد لن تتغير خلال شهر رمضان.

10ـ غلق منافذ الحجز الخارجية خلال الأسبوع الأخير من رمضان وقصر الحجز على شبابيك حجز محطتى القاهرة والجيزة والمحطات الرئيسية.