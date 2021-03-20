شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار العملات الاجنبية والعربية فى مصر اليوم السبت 20 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت اسعار العملات الاجنبية والعربية فى مصر استقرارا نسبيا اليوم السبت 20 مارس 2021 بسبب استقرار العرض والطلب والذى يخضع له سعر العملات بشكل كبير.
اسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 20 مارس
سعر الدولار الامريكي اليوم
متوسط سعر الدولار الأمريكي، عند الشراء 15.63 جنيه مصري، و عند البيع 15.73 جنيه مصري.
سعر اليورو الاوروبي اليوم
متوسط سعر اليورو الأوروبي، عند الشراء 18.56 جنيه مصري، وعند البيع 18.778 جنيه مصري.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم
متوسط سعر الجنيه الاسترلينى عند الشراء 21.914 جنيه مصري، فيما بلغ سعره عند البيع 21.9559 جنيه مصري.
سعر الين الياباني اليوم
متوسط سعر الين الياباني، عند الشراء 14.3237 جنيه مصري، وعند البيع 14.482 جنيه مصري.
اسعار العملات العربية اليوم السبت 20 مارس
سعر الريال السعودى اليوم
متوسط سعر الريال السعودى عند الشراء 4.14 جنيه مصري، وعند البيع 4.194 جنيه مصري.
سعر الدينار الكويتي اليوم
متوسط سعر الدينار الكويتى عند الشراء 48.976 جنيه مصري، وعند البيع 52.07 جنيه مصري.
سعر الدرهم الاماراتي اليوم
متوسط سعر الدرهم الاماراتى عند الشراء 4.233 جنيه مصري، وبلغ عند البيع 4.283 جنيه مصري.
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الوضع في مصر
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اصابات
185,922
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تعافي
143,575
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وفيات
10,954