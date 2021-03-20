شهدت اسعار العملات الاجنبية والعربية فى مصر استقرارا نسبيا اليوم السبت 20 مارس 2021 بسبب استقرار العرض والطلب والذى يخضع له سعر العملات بشكل كبير.

"المصرى اليوم" تنشر متوسط اسعار العملات الاجنبية والعربية فى مصر اليوم السبت 20 مارس 2021

اسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 20 مارس

سعر الدولار الامريكي اليوم

متوسط سعر الدولار الأمريكي، عند الشراء 15.63 جنيه مصري، و عند البيع 15.73 جنيه مصري.



سعر اليورو الاوروبي اليوم

متوسط سعر اليورو الأوروبي، عند الشراء 18.56 جنيه مصري، وعند البيع 18.778 جنيه مصري.



سعر الجنيه الإسترليني اليوم

متوسط سعر الجنيه الاسترلينى عند الشراء 21.914 جنيه مصري، فيما بلغ سعره عند البيع 21.9559 جنيه مصري.

سعر الين الياباني اليوم

متوسط سعر الين الياباني، عند الشراء 14.3237 جنيه مصري، وعند البيع 14.482 جنيه مصري.