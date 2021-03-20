شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رسامته بيد البابا .. اليوم حفل تجليس أول اسقف في تاريخ أبوقرقاص (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على قدم وساق تجري استعدادات وتدابير لاستقبال وفود من مطارنة واساقفة الصعيد ورهبان الاديرة، خاصا مجمع رهبان دير السيدة العذراء المحرق، وذلك للمشاركة وحضور حفل تجليس نيافة الانبا فيلوباتير، أسقف ايبارشية أبوقرقاص وتوابعها، مساء اليوم السبت بمقر كنيسة السيدة العذراء، بوسط مدينة الفكرية.

ومن جانبه تفقد نيافة الانبا مكاريوس، اسقف ايبارشية المنيا، ترتيبات ايبارشية ابوقرقاص لاستقبال وتجليس الانبا فيلوباتير اسقف ابوقرقاص، حيث تولي الأنبا مكاريوس رعاية ايبارشية المنيا وابوقرقاص طيلة 17 عاما وهو اسقف عام قبل ان يتم تجليسه، ابان حياة المطران الأنبا ارسانيوس، وبعد نياحنه منذ 2018 وحتي انفصلت ايبارشية المنيا وابوقرقاص في بداية مارس الحالي علي يد البابا تواضروس الثاني .

ويترأس لجنة حفل تنظيم حفل التجليس القس غبريال محفوظ، والقس انطونيوس يوسف، وعدد من امناء خدام القطاعات .

كان البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قد أتم سيامة و9 أساقفة بينهم الأنبا فيلوباتير يوم 7 مارس الجاري.

ومن جانبها كثفت مديرية أمن المنيا، برئاسة اللواء محمود خليل، مدير الامن، من تواجدها لتأمين وفود الضيوف ومقار استضافاتهم، وكذلك تأمين الكنيسة التي تقام بها الإحتفالية، بجانب التنظيم المروري لمنطقة وسط مدينة الفكرية بأبوقرقاص، تجنبا الازدحام المروري لسيارات الضيوف والحافلات .

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