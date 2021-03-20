شكرا لقرائتكم خبر عن من الأرصاد للمواطنين «لاتنخدعوا».. الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 20 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وأعلنت الهيئة بداية فصل الربيع مناخيا حيث تتعرض البلاد لموجه حارة تؤثر علي كافة الانحاء مسببة ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وتكون ذروتها يوم الاثنين والثلاثاء ثم تنخفض درجة الحرارة في نهاية يوم الثلاثاء بشكل كبير.

واشارت الهيئة إلى ان سمة تلك الفترة الأتربة العالقة نهارا والرمال المثارة مع نشاط الرياح.