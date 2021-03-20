شكرا لقرائتكم خبر عن من الأرصاد للمواطنين «لاتنخدعوا».. الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 20 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وأعلنت الهيئة بداية فصل الربيع مناخيا حيث تتعرض البلاد لموجه حارة تؤثر علي كافة الانحاء مسببة ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وتكون ذروتها يوم الاثنين والثلاثاء ثم تنخفض درجة الحرارة في نهاية يوم الثلاثاء بشكل كبير.
واشارت الهيئة إلى ان سمة تلك الفترة الأتربة العالقة نهارا والرمال المثارة مع نشاط الرياح.
الطقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة
الطقس حار على السواحل الغربية دافئ على السواحل الشرقية والرياح نشطة
الطقس حار على جنوب سيناء والرياح معتدلة
الطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد والرياح نشطة .
الطقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية
الطقس بارد على جنوب سيناء وشمال الصعيد
الطقس معتدل على جنوب الصعيد
توقعات الظواهر الجوية :
فرص امطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة ( 30٪ تقريبا)
أتربة عالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة
نشاط رياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد والصحراء الغربية
توقعات حركة البحرين :
البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب ارتفاع الموج (2 : 2.5 ) متر الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية
البحر الأحمر خفيف إلى معتدل ارتفاع الموج ( 1 : 1.5) متر والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية
توقعات درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 20 مارس 2021